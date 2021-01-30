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Суббота, 30.01.2021
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"Привыкайте": Зеленский разозлил сеть комментарием к закону про референдум

"Привыкайте": Зеленский разозлил сеть комментарием к закону про референдум
11:00 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский сделал заявление про законопроект о народовластии через референдум, который 26 января поддержала Верховная Рада.

Свое мнение со словами поддержки законопроекта он высказал на своей странице в Facebook.

"Спрятаться за волей народа": чем опасен принятый законопроект о референдуме

"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось в некоторых политиков и их «партийных» комментаторов от нашего закона о референдуме. Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент", - написал президент.

"Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", - добавил Зеленский.

В сети бурно отреагировали на слова президента.

В частности, бывший глава Украинского института национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович напомнил президенту о печальном опыте Германии с референдумами.

"Как историк знаю, почему немецкие политики боятся референдумов - потому что в отличие от вас знают свою историю. Помнят, как в 1930 референдумами построили тоталитарное государство", - написал он под постом Зеленского.

Вятрович высказался про референдум

Директор по стратегии в Агентстве кризисных ситуаций Дмитрий Раимов предложил президенту вынести на референдум его же инициативы.

Более эмоционально на спич президента отреагировал ветеран АТО Мирослав Гай.

Гай про референдум

Также в сети пользователи дали Зеленскому совет, когда действительно нужно было проводить референдум.

Комментарий под постом Зеленского про референдум

Комментарий под постом Зеленского про референдум

В то же время, юрист Клим Братковский не увидел в законе о референдуме ничего сверхъестественного.

Комментарий Клима Братковского про референдум

Подробнее о том, почему этот законопроект все же нужен Украине, читайте в материале "Телеграфа": По стопам Путина: чем грозит Украине закон Зеленского о референдуме.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Законопроекты, Владимир Зеленский, Референдумы.
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