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По стопам Путина: чем грозит Украине закон Зеленского о референдуме

По стопам Путина: чем грозит Украине закон Зеленского о референдуме
08:19 Сегодня Телеграф

Законопроект о народовластии через референдум, который 26 января поддержала Верховная Рада, нужен Украине. Но логичнее было бы начинать не со всеукраинского, а с местных референдумов. Почему - рассказал «Телеграфу» профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

"Иметь закон о референдуме с выписанной процедурой – нормально. В стране должен быть такой закон, - подчеркивает Алексей Гарань. - Прежний был принят в 1991 году, еще до обретения независимости. И назвался "Закон о всеукраинском и местных референдумах". При этом нужно понимать, что референдум – непростая вещь. Если сравнить с молотком, то с его помощью можно построить дом или разбить голову, вбить гвоздь в крышку гроба…"

По словам профессора, референдум – демократическая процедура, но может использоваться и не в демократических целях.

В качестве позитивного примера Алексей Гарань приводит референдум о поддержке Акта о независимости Украины. Верховная Рада провозгласила независимость нашей страны. А чтобы повысить легитимность Акта, вопрос вынесли на референдум. И мы получили убедительную победу.

Алексей Гарань

«Негативный пример - Конституция России 1993 года была принята в обход парламента, на референдуме. И заложила будущую авторитарную модель правления, которая преобразилась со временем в режим Путина, - отмечает Алексей Гарань. - В Украине был референдум 2000 года, тоже по т.н. народной инициативе. Среди организаторов был в том числе Виктор Медведчук. Там искусственно нагонялась явка. Самая большая была в Закарпатской области. Шутили, что «горцы спустились в полоныну», чтобы проголосовать за двухпалатный парламент. Было разрешено голосовать за 2 недели до голосования, были многочисленные вбросы. Пример референдума в лукашенковском стиле. Хорошо, что его результаты тогда не утвердили…»

"Спрятаться за волей народа": чем опасен принятый законопроект о референдуме

Научный директор Фонда «Демократические инициативы» обращает внимание, что в США никогда не было общенационального референдума. В Германии после Второй мировой войны – тоже. А вот Гитлер для установления своей власти использовал плебисцит.

«При этом местные референдумы проводят и в США, и в Германии, - продолжает Алексей Гарань. - Так что логичнее было бы и у нас сначала проводить местные референдумы, принять закон именно о них. Чтобы научить людей ориентироваться в определенных вопросах сначала на местном уровне. Понимать важность своих решений. Ответственность за них. Строить или не строить мост. Закрывать или открыть мусороперерабатывающий завод. У нас парадокс в том, что люди не могут создать "ОСББ", провести собрание жильцов многоквартирного дома, но на общенациональный референдум будут идти - и голосовать по важнейшим вопросам».

По мнению Алексея Гараня, принятый документ может быть опасным для страны.

«Здесь заложены большие риски, - предупреждает эксперт. - Можно собрать 3 млн голосов и вынести на референдум вопрос, который будет раскалывать страну. И та же ОПЗЖ будет этим пользоваться. Отменять на референдуме законы и части законов – тоже популизм, который может иметь опасные последствия».

Отметим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия угрожал нардепам от этой политсилы исключением из фракции, если они не поддержат законопроект президента о всенародном референдуме.

Двое из присутствующих представителей "Слуг народа" документ не поддержали.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Алексей Гарань, Владимир Зеленский, Референдумы, Народовластие.
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