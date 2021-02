Украину поставили в пример Западу после блокировки каналов Медведчука

После того, как президент Украины Владимир Зеленский заблокировал несколько телевизионных каналов главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в стране, всемирно известный шахматист и политик Гарри Каспаров поставил его в пример для Запада.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Каспаров порекомендовал Западу взять пример с Украины и запретить пропагандистские агентства Russia Today и Sputnik.

"Вчера на Украине президент Зеленский запретил три российских телеканала "троянских коня". Это хороший пример того, что должно произойти на Западе с пропагандистскими агентствами Russia Today и Sputnik", - написал он.

Yesterday in Ukraine, president Zelensky banned three "trojan horse" Russian TV channels. It's a good example for what should happen in the West to Russia Today and Sputnik propaganda outlets. https://t.co/2mqPJNMwaM

— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 3, 2021