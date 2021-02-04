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Украину поставили в пример Западу после блокировки каналов Медведчука

Украину поставили в пример Западу после блокировки каналов Медведчука
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

После того, как президент Украины Владимир Зеленский заблокировал несколько телевизионных каналов главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в стране, всемирно известный шахматист и политик Гарри Каспаров поставил его в пример для Запада.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Каспаров порекомендовал Западу взять пример с Украины и запретить пропагандистские агентства Russia Today и Sputnik.

"Вчера на Украине президент Зеленский запретил три российских телеканала "троянских коня". Это хороший пример того, что должно произойти на Западе с пропагандистскими агентствами Russia Today и Sputnik", - написал он.

Стоит напомнить, что ранее Гарри Каспаров указал на признаки раскола в окружении президента России.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, СМИ, Гарри Каспаров.
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