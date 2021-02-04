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Названы вопросы, которые в первую очередь могут быть вынесены на всеукраинский референдум

Названы вопросы, которые в первую очередь могут быть вынесены на всеукраинский референдум
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф

Принятый украинским парламентом закон о народовластии через референдум бурно обсуждается политиками и общественностью. Предлагаются различные темы, которые можно вынести на всенародное обсуждение. Высказываются различные опасения. Почему такой инструмент как референдум важен, и как его можно использовать в ракурсе вопросов войны и мира, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Такой инструмент как референдум – важен для дальнейшего развития нашего государства и проведения реформ. Дискуссия вокруг того, каким образом его использовать – очень острая. И она продолжается, – подчеркивает генерал. – Важнейшие вопросы, которые в ближайшее время, на мой взгляд, будут рассматриваться, это связанные с войной и миром. Уже есть определенные заявления первого президента Украины, представителя украинской стороны в ТКГ Леонида Кравчука".

По мнению Игоря Романенко, в рассмотрении на референдуме вопросов войны и мира, целостности нашего государства, есть два смысла – внутренний и внешний.

"Внутренний – важно консолидировать все силы для ответа на то, что нам необходимо восстановиться в тех границах, которые имели место и определены Конституцией. Уверен, большинство граждан Украины поддержат это. И мы покажем, что продолжаем эту борьбу, опираясь на мнение большинства. Внешний фактор заключается в том, чтобы все в мире видели, что мы не отступим, будем продолжать эту борьбу. Важно показать это не только нашим союзниками, но и Путину. Все должны понять, что мы не оставим не только вопрос Донбасса, но и Крыма, который Кремль считает решенным", – поясняет генерал.

Эксперт подчеркивает, что в этом смысле показателен пример начала 90-х годов, когда в Беловежской пуще встречались руководители России, Белоруссии и Украины (нашу страну тогда представлял Леонид Кравчук).

"Ельцин привез предложение Горбачева, чтобы Кравчук рассмотрел вопрос о продолжении существования СССР и участия в этом Украины. На что Кравчук ответил, что не уполномочен решать это, поскольку есть результаты референдума и народ Украины выступает за независимость. Так вот, имея такую позицию по Донбассу и Крыму, подкрепленную результатами референдума, мы покажем, что президент опирается на мнение народа и продолжим борьбу за восстановление границ Украины", – уверен Игорь Романенко.

Он также считает необходимым поднять на референдуме и вопросы судоустройства (связанные с борьбой с коррупцией).

"Судебная система в нынешнем виде – серьезное препятствие для дальнейшего успешного развития Украины. Это понимаем и мы, и наши союзники", – отмечает генерал.

Романенко не сомневается, что в ближайшее время политпартии будут использовать тему референдума, чтобы продвинуть свои вопросы, свою повестку дня, тем самым поднимая свои рейтинги.

"В первую очередь это касается той же "Батькивщины", которая, как и ряд других партий, похоже, готовится к досрочным выборам и уже предложила для всенародного обсуждения ряд тем. По другую сторону – "Европейская солидарность", решившая оспорить закон о референдуме через КСУ, чтобы дискредитировать работу власти, – отмечает Игорь Романенко. – В связи с политической борьбой есть еще такой рычаг референдума как определение вопросов, которые не решаются в парламенте, т.к. не набирают конституционное большинство в 300 голосов. Их тоже могут вынести на всеукраинское обсуждение. А потом, используя результаты "народовластия", можно оставить на конституционном уровне интересы той или иной политсилы. В общем, вся борьба впереди".

Стоит напомнить на украинском политическом Олимпе разгорелись нешуточные страсти в канун голосования за президентский законопроект о всенародном референдуме. Дошло до того, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия угрожал нардепам от этой партии исключением из фракции, если они не поддержат законопроект.

В свою очередь, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал "Телеграфу", чем грозит Украине закон о референдуме.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Всеукраинский референдум, Закон о референдуме, Оккупация Крыма, Игорь Романенко, Война на Донбассе, Народовластие.
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