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Что смогут, а что не смогут рассматривать на местном референдуме: в Раде представили концепцию закона

Что смогут, а что не смогут рассматривать на местном референдуме: в Раде представили концепцию закона
16:05 Сегодня Телеграф

На местных референдумах, что будут проводиться в рамках законопроекта о народовластии через референдум, который 26 января поддержала Верховная Рада, будут рассматриваться только вопросы, относящиеся к компетенции местной власти.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания рабочей группы по разработке проектов законов по вопросам народовластия, где впервые была презентована концепция законопроекта о местном референдуме.

"К этим компетенциям не относятся вопросы отделения, выделения или самоорганизации", - объяснил он.

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Как уточнил Стефанчук,  на местных референдумах могут рассматриваться вопросы, касающиеся хозяйства или лучшего обеспечения жизни на уровне соответствующих административно-территориальных единиц.

"Для остальных существует всеукраинский референдум", - подчеркнул первый заместитель председателя Рады.

Подробнее о том, почему этот законопроект нужен Украине, читайте в материале "Телеграфа": По стопам Путина: чем грозит Украине закон Зеленского о референдуме.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Верховная Рада, Местный референдум.
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