Неосторожность, теракт, халатность: Зеленский очертил причины и следствия гибели бойцов ВСУ на минах

Появились детали гибели 14 февраля украинских военных: Александра, Вячеслава и Дмитрия.
Об этом сообщил в Телеграм президент Украины Владимир Зеленский.
Так, военные подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. "Около 9:20 утра 14 февраля украинские военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Быстрая прибыла на место, но спасти их не смогла", - сообщил президент.
В свою очередь рассматриваются три возможные причины взрыва:
В то же время глава государства дал ряд заданий руководству ВСУ:
"За 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей в так страшен образом", - сообщил Зеленский.
Стоит напомнить, что ранее Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения ООС для установления всех обстоятельств гибели трех военнослужащих ВСУ на Донбассе в районе н.п. Новолуганское.