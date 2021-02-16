Неосторожность, теракт, халатность: Зеленский очертил причины и следствия гибели бойцов ВСУ на минах

Появились детали гибели 14 февраля украинских военных: Александра, Вячеслава и Дмитрия.

Об этом сообщил в Телеграм президент Украины Владимир Зеленский.

Так, военные подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. "Около 9:20 утра 14 февраля украинские военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Быстрая прибыла на место, но спасти их не смогла", - сообщил президент.

В свою очередь рассматриваются три возможные причины взрыва:

нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами;

теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины;

халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

В то же время глава государства дал ряд заданий руководству ВСУ:

провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами;

до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важная их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах;

продолжить разминирование еще активнее: не быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные.

"За 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей в так страшен образом", - сообщил Зеленский.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения ООС для установления всех обстоятельств гибели трех военнослужащих ВСУ на Донбассе в районе н.п. Новолуганское.