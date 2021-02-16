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Все изменилось, но Путин этого еще не понял: что хорошего для Украины показало заседание Совбеза ООН

Все изменилось, но Путин этого еще не понял: что хорошего для Украины показало заседание Совбеза ООН
12:39 Сегодня Телеграф

Прошедшее 11 февраля в Нью-Йорке заседание Совета безопасности ООН по случаю шестилетия подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений показало, что геополитическая ситуация вокруг РФ изменилась, хотя в Кремле этого еще не осознали.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член украинской делегации в ТКГ, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Основные выводы – геополитическая ситуация вокруг РФ изменилась. Правда, Россия еще неадекватно ее оценивает. Именно она инициировала заседание Совбеза. Но там почти все участники негативно отзывались именно о действиях России в Украине, включая конфликт на Донбассе", - констатировал Гармаш.

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Он напомнил, что в ходе заседания Совбеза постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинял участников "нормандского формата" Германию и Францию в том, что они не поддерживают идею Москвы о прямых контактах украинской стороны с оккупационными администрациями.

"То есть, наши партнеры не согласны с формулировками России, что конфликт – внутренний, что Киеву нужно вести прямо диалог с Донецком и Луганском. До сих пор ведется дискуссия о сторонах конфликта", - пояснил эксперт.

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Он подытожил, что прошедшее заседание Совбеза ООН показало солидарность основных мировых игроков с Украиной.

"Мне кажется, что складывается общий геополитический тренд в пользу нашей страны", - сказал Гармаш.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": "Тарифы в ОРДЛО растут, у России остались деньги только на военных". Сергей Гармаш - о последних событиях на Донбассе".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Россия, Донбасс, Совбез ООН, Сергей Гармаш, Минские соглашения.
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