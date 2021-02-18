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ГБР начало расследование в отношении Сергея Лещенко – СМИ

ГБР начало расследование в отношении Сергея Лещенко – СМИ
17:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

ГБР начало расследование в отношение экс-нардепа Сергея Лещенко по факту получения им в сентябре 2016 года крупной скидки при покупке квартиры.

Об этом сообщили источники «Страны» в Генпрокуратуре. 

Дело возбуждено по статье 368, ч.3. 

Также в рамках расследования уголовного дела будет исследоваться роль НАБУ, которое закрыло в свое время уголовное дело по данному эпизоду. При том, что Лещенко является одним из главных публичных защитников нынешнего руководства НАБУ во главе с Сытником.

Дело открыто по заявлению нардепа от ОПЗЖ Мамки.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ГБР, Сергей Лещенко.
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