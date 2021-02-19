"Не удивлюсь, если под санкции попадает и канал Порошенко, будут закрыты бизнесы и начнутся аресты", - Кость Бондаренко о горячих темах украинской политики

О самых горячих темах сурового украинского политического февраля – подозрении Шарию, играх вокруг назначения Витренко, срыве вакцинации, "форумах Зеленского" и перспективах Разумкова как самостоятельно политика – "Телеграф" побеседовал с руководителем Фонда "Украинская политика" Костем Бондаренко.

"Даже самая демократичная власть через какое-то время тяготеет к тоталитарным формам"

– Подозрение СБУ Анатолию Шарию – предсказуемо или нет? Чего ждать дальше от украинской власти?

– Когда закрыли каналы Медведчука, многие эксперты прогнозировали, что Шарий, занявший непримиримую позицию по отношению к украинской власти, может быть следующим, кто попадет под санкции. Как-то отреагировать на такие действия ему будет достаточно сложно. Как показывает опыт закрытия каналов Медведчука, а также реакция на это США и многих чиновников ЕС, апеллировать к мировой общественности – бессмысленно. Думаю, Зеленскому, который предпринимает определенные шаги на юго-восточном направлении, зачищая там информационное пространство, логично было бы это сделать и на западном направлении. Так что не удивлюсь, если под санкции попадает и канал Порошенко.

– Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля. Не исключено продолжение "санкционного кейса". Чего ждать?

– Этого не знает никто, кроме разве что самого президента Зеленского и секретаря СНБО Данилова. Защита национальных интересов – понятие растяжимое. Можно подвести под него всё что угодно. Не удивлюсь, если будут закрыты не только каналы, но и бизнесы, люди, если начнутся аресты "ради защит нацбезопасности". Любая власть, даже самая демократичная, через какое-то время тяготеет к тем или иным тоталитарным формам. Срабатывает инстинкт политического самосохранения. А то, что сегодня нашу власть не могут ограничить в этих устремлениях – проблема отсутствия гражданского общества, проблема граждан, которые не могут самоорганизоваться и остановить этот процесс.

– Почему Офис президента так носится с идеей сделать и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко полноценным вице-премьером, министром по вопросам энергетики? В третий раз уж будут пытаться внеси кандидатуру…

– Он нравится и нашим "западным партнерам", и главе ОП Ермаку. Укрепление правительства – на повестке дня. Все понимают, что Шмыгаль – человек-функция. Не политик, не полноценный премьер. Ему необходим кто-то, кто смог бы его усилить или заменить. И Витренко, как мне кажется, хотят сделать вице-премьером с прицелом в премьерское кресло. Ну, а если не проявит себя, то уйдет вместе со Шмыгалем.

– Андрей Ермак уже год как глава Офиса президента. Как оцениваете его деятельность?

– Главный успех лично для него в том, что он, по сути, превратился в вице-президента Украины. Он сегодня играет важнейшую роль. Начинал как переговорщик с РФ, а стал, по факту, вторым по значимости человеком в стране. Кадровая политика, региональная политика, международная политика так или иначе координируются им. Понятно, что у него много врагов. Пытаются периодически подвести под коррупционные дела, раскручивали тему о якобы срыве не без его помощи операции по задержанию "вагнеровцев". Но мне кажется, сидит Ермак в кресле крепко.

– Зеленский намерен провести 30 еженедельных масштабных форумов в формате диалога с обществом. "Вакцинный" и "тарифный" уже состоялись. Как оцениваете идею?

– Учитывая, что в этом году будем отмечать 30-летие независимости, необходимы какие-то мероприятия, ивенты. Почему бы не провести форумы? Вещь пустая, но позитивная. Никаких особых отдач от этого не будет, в историю не войдет. Но есть площадки для выступлений, создаются информационные поводы, продвигаются важные для власти месседжи. Для Банковой – удобно. Да и организаторы зарабатывают, думаю, неплохо.

– Действительно ли партия "Слуга народа" дробится на ряд проектов, как сообщают некоторые медиа?

– Значительная часть "слуг", если начнется дробление, за которым неизбежно последую досрочные выборы парламента, потеряют мандаты. Так что не думаю, что речь может идти о развале СН. А те или иные течение есть в любой партии, фракции. К тому же, если монобольшинство вдруг распадется, есть желающие войти в коалицию. Уже "Батьківщина" об этом заявляла. Подтянуться депутатские группы – "Довіра", "За майбутнє". Есть ряд внефракционных депутатов. Так что, думаю, разговоры о развале СН – скорее страшилки.

– Стоит ли кто-то за спикером ВР Разумковым, который якобы собрался в вольное политическое плаванье?

– Я не слышал пока, чтобы его кто-то финансировал, и чтобы он реально собирался организовывать собственный политический проект. Обычно, как только у человека появляется достаточно высокий рейтинг, к нему выстраивается очередь желающих. Рейтинг Разумкова пока не так высок, очередей, думаю, нет. Хоть готовые "вложиться" наверняка есть. Ну, а "бодание" между Разумковым и Ермаком – это скорее традиция. Как правило, между ВР и Офисом (администрацией, секретариатом) президента происходят трения. Люди президента пытаются протолкнуть свои интерес через Раду, а спикер пытает действовать в рамках регламента.

"МВФ не рассматривает Украину как суверенное государство"

– Почему у нас случился провал с вакцинацией? Так ли виноват в этом "медицинский министр" Степанов, которого, по слухам, собираются вскоре снять?

– Степанов зажат в узкие рамки. Должен показать результат, но при этом есть политические решения покупать (не покупать) определенную вакцину. И когда на мировом рынке нехватка вакцин, мы ту же российскую покупать не можем. Армейский принцип: "стой там, иди сюда". Думаю, любой другой на месте Степанова тоже не смог бы ничего поделать. Это – провал нашей власти, явное внешнее управление Украиной, диктат со стороны тех же США, которые указывают, какую вакцину покупать, какую – нет.

– Что скажете о резолюции Европарламента, который призвал Украину активизировать борьбу с коррупцией и ликвидировать олигархию?

– А что сказать? Любая подобная резолюция носит декларативный характер. Приняли пустой документ. Ни в одной стране мира коррупцию не победили. Минимизировали – возможно. Но не победили окончательно. Ну, а олигархи, как ни странно, вообще главные защитники национально-экономических интересов Украины. Уберите их и мы станем жертвой транснациональных корпораций с их звериными аппетитами.

– О чём говорит очередной провал переговоров Украины с МВФ?

– О том, что мы еще хоть как-то трепыхаемся. МВФ не рассматривает Украину как суверенное государство. Фонд настаивает на сокращении социальной части в госбюджете, на повышении тарифов, на внешнем контроле над нашими судами. Пока удалось отбить этот удар. Но, боюсь, ключевое здесь – пока…

– Риторика Кремля касательно Украины и ЕС ужесточилась. О чём это говорит и к чему может привести?

– Кремль, как многие наши "западные партнеры", не рассматривает Украину как государство, обладающее субъектностью. И любые заявления Кремля касательно Украины – это не столько Киеву, сколько Вашингтону. Что касается критики со стороны Кремля в адрес Евросоюза – то это посыл Брюсселю, Парижу, Берлину в стиле: "определитесь уже, с кем вы дружите". Лавров пошел ва-банк, подчеркивая: если ЕС пойдет по пути дальнейших санкций, то РФ прервет с ним отношения. Для Евросоюза – больная тема. Энергетическая зависимость от РФ остается, в ближайшее время переориентироваться на поставки сжиженного газа из тех же Штатов не получится. К тому же, Европа пытается сохранить баланс поставок между США и РФ. А нарушения баланса – всегда зависимость и прочий негатив.

Думаю, если Запад всё же усилит антироссийские санкции, то будет новая "холодная война". Причем Россия к ней готова. С 2014 года она перестроила часть свой экономики, провела импортозамещение, решила ряд других вопросов, связанных с функционированием своей экономической модели в новых реалиях. Не исключаю, что РФ даже готова к отключению от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). В общем, запасаемся попкорном.