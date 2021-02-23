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Стало известно, во сколько госбюджету обошлось содержание президента Зеленского в 2020 году - расследование

Стало известно, во сколько госбюджету обошлось содержание президента Зеленского в 2020 году - расследование
11:30 Сегодня Телеграф GETTY IMAGES

По минимальным подсчетам, обеспечение деятельности президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году стоило украинским налогоплательщикам 30,8 млн гривен без учета расходов на государственную охрану.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info о бюджетных расходах на президента, обнародованном во вторник, 23 февраля.

В частности, самая большая статья расходов на президента - это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. "В 2020-м Зеленский "налетал" на более 22 млн гривен. Например, перелет президентского борта маршруту Киев-Цюрих-Тель Авив-Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривен", - говорится в сюжете.

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Еще 4,8 миллиона гривен за год потратила автобаза Государственного управления делами - на горючее, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом.

Кортеж Зеленского_ фото bihus.info

Кроме того, перед переездом президентской семьи на государственную дачу в Конча-Заспе (близ Киева), на ремонтные работы на ее участке потратили 1 млн грн. В целом содержание дома, в который переехал Зеленский, в 2020 году стоило 3,4 млн грн.

Госдача_фото bihus.info

На минимум 391 тыс. гривен потянул новогодний визит Зеленского в Ивано-Франковскую область. Там, в президентской резиденции "Синегора", он встретил Новый год.

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"Администрация резиденции подтвердила журналистам Bihus.Info, что принимала Зеленского на праздники и сообщила, что смета этого визита – 100 тыс. гривен. Еще 138 тыс. управделами президента заплатило за перелет из Киева. И 153 тыс. ушло на оплату командировки для 15 сотрудников президентской автобазы.

Кроме того, в 2020-м Зеленский две недели находился в "Феофании". По прайсу больницы - это 109 тыс. грн из бюджета.

"Но этот подсчет не учитывает бюджетных расходов Управления государственной охраны на защиту президента и его семьи. Их невозможно подсчитать, поскольку даже информация о количестве привлеченных к этому людей - является секретной. Хотя можно предположить, что речь идет о дополнительных десятках миллионов гривен в год, ведь общий бюджет УГО - 1,5 миллиарда гривен в год", - пишут журналисты.

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В общем, бюджетные расходы на президента Украины в 2020 году оказались значительно меньше, чем в предыдущие годы - за счет экономии на зарубежных перелетах.

"Вероятно, она (экономия – ред.) произошла из-за пандемии коронавируса. В начале 2020-го в Зеленского планировали потратить на перелеты 56 млн гривен, а фактические расходы за год составили лишь 22 миллиона", - отмечают журналисты.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Бюджет, Содержание, Расследование, Владимир Зеленский, Траты.
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