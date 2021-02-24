"Дело времени": из-за приговора Стерненко в Офисе Зеленского начались отставки

Приговор, который ранее вынесли активисту Сергею Стерненко послужил причиной для увольнения работника Офиса президента Украины Сергея Кошмана.

Об этом он сообщил в соцсети, где объяснил также причину своего ухода.

По его словам, он решил уволиться со своего поста, поскольку, он считает, что "ходить на протесты на Банковую работая на Банковой довольно странно".

В то же время, на данный момент иных инструментов для влияния он пока не видит. В то же время за время работы он убедился, что в экспертных советах в ОП не очень нуждаются.

В свою очередь данная новость не могла остаться без внимания общественности.

Многие пользователи сети поддерживали такой поступок Сергея Кошмана.

Стоит напомнить, что 23 февраля Сергея Стерненко ограничили в свободе на семь лет и три месяца за похищеник депутата Сергея Щербича . После чего активист обратился из изолятора к украинцам, которые выходили на акции протеста 23 февраля вечером.