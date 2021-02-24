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"Дело времени": из-за приговора Стерненко в Офисе Зеленского начались отставки

"Дело времени": из-за приговора Стерненко в Офисе Зеленского начались отставки
16:14 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Приговор, который ранее вынесли активисту Сергею Стерненко послужил причиной для увольнения работника Офиса президента Украины Сергея Кошмана.

Об этом он сообщил в соцсети, где объяснил также причину своего ухода.

По его словам, он решил уволиться со своего поста, поскольку, он считает, что "ходить на протесты на Банковую работая на Банковой довольно странно".

В то же время, на данный момент иных инструментов для влияния он пока не видит. В то же время за время работы он убедился, что в экспертных советах в ОП не очень нуждаются.

В свою очередь данная новость не могла остаться без внимания общественности.

Многие пользователи сети поддерживали такой поступок Сергея Кошмана.

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Стоит напомнить, что 23 февраля Сергея Стерненко ограничили в свободе на семь лет и три месяца за похищеник депутата Сергея Щербича . После чего активист обратился из изолятора к украинцам, которые выходили на акции протеста 23 февраля вечером.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Сергей Стерненко, Офис Президента.
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