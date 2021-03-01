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Позиция неизменна: в ЕС намерены закончить газопровод Путина, несмотря на санкции Байдена

Позиция неизменна: в ЕС намерены закончить газопровод Путина, несмотря на санкции Байдена
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф

Несмотря на намерения США и ЕС ввести санкции против России из-за дела против оппозиционера Алексея Навального, Германия продолжает настаивать на окончании строительства ее "коммерческого проекта" - газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в ответе Кабинета министров на запрос фракции "Союза 90"/"зеленых", датированном 19 февраля и поступившим в распоряжение DW в понедельник, 1 марта.

Так, в Германии, как и в других странах ЕС, в частности во Франции, настаивают на введении санкционных мероприятий в качестве реакции на отравление Навального и нарушение запрета на использование химического оружия.

Хороших вариантов мало: в США оценили будущее газопровода Путина

В то же время там не отступают от позиции о том, что проект "Северный поток-2" полностью соответствует действующему законодательству ЕС - что означает, что ФРГ и дальше будет принимать участие в строительстве газопровода.

"Позиция федерального правительства, в связи с этим известна, она осталась неизменной", - подчеркивается в документе.

Напомним, проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. При этом он минует территорию Украины.

Первоначально оговаривалось, что прокладка труб будет закончена в четвертом квартале 2019 года. Но в конце декабря указанного года были прекращены из-за решения Конгресса США о введении санкций против компаний, которые владеют кораблями, задействованными в строительстве. Получается, что остановка строительства "Северного потока-2" была заморожена почти на год.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Германия, Строительство, США, Россия, Санкции, Европейский союз, Северный поток-2.
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