Премьера Словакии вынудили извиниться перед Украиной за шутку о Закарпатье

Руководитель правительства Словацкой Республики все-таки извинился перед Украиной за свою неудачную шутку про передачу Российской Федерации Закарпатья. Текст заявления был опубликован на официальной странице политика в Twitter.

В обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, Матович подчеркнул, что позиция его страны в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой, Уважение международного права является обязательным.

"Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия – твой друг!", - высказался премьер-министр соседней страны.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba — Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

Отметим, что скандальная шутка прозвучала я в эфире Radio Expres. В этот момент обсуждались поставки в Словакию российской вакцины "Спутник-V". На вопрос журналистов о том, что Матович пообещал россиянам за вакцину после многонедельного переговорного процесса, премьер-министр ответил: "Закарпатскую Украину". После негативной реакции украинской стороны, в правительстве Словакии приняли решение попросить прощения.

Напомним, глава МИД Словацкой Республики Иван Корчок извинился перед Дмитрием Кулебой за неуместные заявления словацкого премьер-министра.