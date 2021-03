Премьера Словакии вынудили извиниться перед Украиной за шутку о Закарпатье

Руководитель правительства Словацкой Республики все-таки извинился перед Украиной за свою неудачную шутку про передачу Российской Федерации Закарпатья. Текст заявления был опубликован на официальной странице политика в Twitter.

В обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, Матович подчеркнул, что позиция его страны в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой, Уважение международного права является обязательным.

"Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия – твой друг!", - высказался премьер-министр соседней страны.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba

