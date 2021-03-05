В Кабмине расчитывают, что Украина вступит в НАТО раньше Северной Македонии

В Украине надеются, что получение членства НАТО, одним из условий вступления в который является реформирование СБУ, наступит раньше, чем у Северной Македонии.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В пределах этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий относительно членства", - сказала она.
При этом она выразила надежду, что Украина вступит в Альянс раньше, чем Северная Македония.
Как сообщал "Телеграф", ранее в рамках сотрудничества с НАТО США готовят новый пакет военной помощи для Украины, объемом в 125 миллионов долларов (3,5 млрд гривен).