Залог независимости: Данилов предлагает сделать английский вторым языком в Украине

Английский язык должен стать вторым языком в Украине для обеспечения ее независимости, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Об этом Данилов сказал во вторник, 9 марта, выступая на форуме "Украина 30".

"К великому сожалению, мы за 30 лет не осознали вопрос английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране для того, чтобы мы с вами были в безопасности от тех атак, от которых мы сейчас страдаем со стороны Российской Федерации", - отметил секретарь СНБО.

Он отметил необходимость популяризации англоязычных изданий, поскольку Россия "на все 100%" использует русский язык для ретрансляции своих нарративов на постсоветском пространстве, прежде всего в Украине.

"Я еще раз подчеркиваю: знание молодежью английского языка является залогом независимости нашего государства", - сказал Данилов.

Как сообщалось, 2 марта первый заместитель председателя Днепропетровского областного совета, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Геннадий Гуфман отказался выступать на сессии горсовета на украинском языке и перешел на русский, назвав его "восточно-украинским".