СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях": первые детали

СБУ начала расследование возможной государственной измены во время подписания и ратификации в 2010 году так называемого "Харьковского соглашения", которым России была предоставлена возможность на 25 лет размещать в Крыму свой флот.

Об этом пишут Українськi Новини со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

"СБУ исследует обстоятельства подписания и ратификации ВР в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины", - сказал он.

Он добавил, что досудебное расследование проводится по факту совершения госизмены в период с 2008 по 2010 год. Производство открыто против ряда должностных лиц. При этом имена подозреваемых раскрывать он не стал.

В частности следователи намерены проверить обстоятельства подписания соглашения, а также вопросы соблюдения регламента и процедур во время голосования за него в парламенте.

В СБУ предварительно установили, что из-за подписания этого документа в Крыму увеличилось количество военнослужащих РФ, которые были причастны к захвату полуострова в 2014 году.

Как сообщалось ранее, в 2010 году депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта, которым срок базирования российского флота в Крыму был продлен до 2042 года.

Добавим, что "Харьковские соглашения" поддерживал и бывший президент Украины Петр Порошенко, который незадолго до их принятия покинул пост главы МИД.

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