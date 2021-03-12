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СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях": первые детали
СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях": первые детали

СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях": первые детали

СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях": первые детали
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Фото: nk.org.ua

СБУ начала расследование возможной государственной измены во время подписания и ратификации в 2010 году так называемого "Харьковского соглашения", которым России была предоставлена возможность на 25 лет размещать в Крыму свой флот. 

Об этом пишут Українськi Новини со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко. 

"СБУ исследует обстоятельства подписания и ратификации ВР в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины", - сказал он. 

Он добавил, что досудебное расследование проводится по факту совершения госизмены в период с 2008 по 2010 год. Производство открыто против ряда должностных лиц. При этом имена подозреваемых раскрывать он не стал. 

В частности следователи намерены проверить обстоятельства подписания соглашения, а также вопросы соблюдения регламента и процедур во время голосования за него в парламенте. 

В СБУ предварительно установили, что из-за подписания этого документа в Крыму увеличилось количество военнослужащих РФ, которые были причастны к захвату полуострова в 2014 году. 

Как сообщалось ранее, в 2010 году депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта, которым срок базирования российского флота в Крыму был продлен до 2042 года

Добавим, что "Харьковские соглашения" поддерживал и бывший президент Украины Петр Порошенко, который незадолго до их принятия покинул пост главы МИД.  

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Всё закончится пшиком": эксперт объяснил, почему власти не удастся разыграть карту "Харьковских соглашений"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, СБУ, Россия, Крым, "Харьковские соглашения".
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