Данилов рассказал о судьбе "Мотор Сич" (видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич", а о его возвращении в собственность украинцев, учитывая нормы действующего законодательства.

Об этом он рассказал в программе "Свобода Слова" на телеканале "Украина".

"Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

По словам Данилова, "Украина не может позволить себе, пребывая в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит украинская обороноспособность".

"Если инвесторы инвестируют в какие-нибудь Галапагосские острова, на какие-то Вирджинские острова, в какие-то офшоры, неизвестные Украине, то это довольно сомнительные инвесторы. Мы призываем инвесторов инвестировать в Украину те средства, которые должны заходить в нашу страну. А, если там где-то происходят скрытые оборотки, мы не может этого признавать", - добавил секретарь СНБО.

Он также уточнил, что Украина будет признавать только те деньги, которые зашли официально на банковские счета, которые находятся на территории страны.

"Все остальные, кто себе что-то придумал и что-то покупает, вот, у кого покупали, у того и спрашивайте", - подытожил Данилов.

Смотреть, начиная с 2:00:00

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, сколько Украине придется заплатить китайским инвесторам, в случае возвращения в государственную собственность.