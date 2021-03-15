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В Украине оценили вероятность увольнения Ермака

В Украине оценили вероятность увольнения Ермака
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф

Андрей Ермак сможет сохранить за собой должность главы Офиса президента. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший сотрудник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

По словам экс-силовика, Bellingcat скорей всего будет ссылаться на информацию, поступившую от бывших сотрудников ГУР Минобороны Украины, которые были уволены в связи с разглашением факта провала самой операции.

"В свою очередь, Офис президента в лице Андрея Ермака будет всячески отрицать не только провал операции, а также вероятность ее преднамеренного слива спецслужбам РФ", - отметил Ступак.

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По его мнению, вероятность увольнение Ермака с должности в результате фильма-расследования равна 30%. Скорее всего Офис президента выберет стратегию держать удар, а со временем всё забудется и растает как дым"

"По аналогии со скандалом о торговле должностями, в котором якобы  был замешан брат Андрея Ермака - Денис". – добавил Иван Ступак.

Напомним, время выхода фильма о провале в 2020 году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который был анонсирован лидером журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозевым, может быть перенесено на конец марта.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Расследование, Bellingcat, Андрей Ермак, Офис Президента, Вагнеровцы.
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