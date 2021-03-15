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Новая посол нашла, чему Украина может научить США

Новая посол нашла, чему Украина может научить США
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный послом Украины в США Оксана Маркарова считает, что США могут набраться у Украины эффективного опыта противодействия киберугрозам.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Мы точно могли бы быть не просто площадкой для изучения, но и стать активным участником, лидером определенного международного или совместного украинского-американского центра", - рассказала об амбициозных планах посол.

По ее словам, Украина может стать экспертом в этой отрасли по нескольким причинам. Все дело в том, что, начиная с 2015 года Украина несколько раз подвергалась критическому влиянию из вне, причем по большей части, на объекты критической инфраструктуры.

"Состоялись кибернападения на наш финансовый сектор, когда под угрозой оказалась инфраструктура всех государственных банков", - уточнила Маркарова.

"Демченко должен быть привлечен к уголовной ответственности за измену Родине", - блогер

После этого, как уточнила представитель Украины в США,  государству пришлось научиться ставить предохранители.

"Мне кажется, о кибербезопасности Украина может многое поведать миру. Мы здесь не будем просить о помощи, а сами готовы предоставлять ее другим", - уверена она.

Также Маркарова подчеркнула, что Зеленский уже публично объявил о создании выше указанного центра по итогам недавнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский назначил Оксану Маркарову на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США 25 февраля.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 320

Все по теме:

Украина, США, Послы, Кибератаки, Оксана Маркарова, Киберугрозы.
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