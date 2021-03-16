Американцам и без нас было о чем говорить: эксперт объяснила, как Украине повезло с Байденом

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный послом Украины в США Оксана Маркарова считает, что Украине повезло с администрацией президента США Джо Байдена, поскольку и в Соединенных штатах, и в Украине, знают, что ожидать друг от друга.

Об этом она рассказала в интервью "LB.ua".

"Могу сказать, что Украине повезло с новой администрацией в США: многие члены этой команды - люди, которые очень хорошо знают наше государство, и наоборот - Украина их тоже хорошо знает", - отметила посол, добавив, что украинские дипломаты 24/7 работают над продвижением интересов.

При этом Маркарова выразила уверенность, что Украина не является токсичной для США или президента Байдена.

"Конечно, мы все очень украиноцентричные, нам кажется, что все в США только и делали, что обсуждали Украины. Но это далеко не так: американцам и без нас было о чем говорить. Конечно, хотелось бы, чтобы об Украине в Америке вспоминали по другим причинам", - резюмировала Маркарова.

Как сообщал "Телеграф", ранее Маркарова назвала аспект, которому США можно поучиться у Украины.