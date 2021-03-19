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Война и так идет: ветеран разведки призвал Украину "держать порох сухим" и "крепить оборону"

Война и так идет: ветеран разведки призвал Украину "держать порох сухим" и "крепить оборону"
06:29 Сегодня Телеграф

Россия продолжает войну вести войну против Украины и, более того, при поддержке белорусских властей начала угрожать с северного направления, а значит, украинским властям следует более тесно сотрудничать с западными союзниками и укреплять оборону страны.

Так ветеран украинской разведки генерал-лейтенант Василий Богдан высказался в комментарии "Телеграфу".

Рассуждая о вероятности широкомасштабных военных действий со стороны РФ, он призвал не забывать того, что война и так идет, и что россияне сосредоточили серьезные силы у своих границ с Украиной, а теперь еще угрожают со стороны Беларуси.

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По его словам, белорусские власти дали возможность подразделениям радиоэлектронной разведки РФ дислоцироваться на белорусско-украинской границе. Проходят и планируются совместные российско-белорусские военные учения.

"Цель – продемонстрировать Западу и Украине, что есть некий вооруженный альянс между Минском и Москвой. И что, при определенных раскладах, всё может вылиться и в действия военного характера против Украины и Запада", - считает Богдан.

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Вместе с тем, он выразил надежду, что высшее военно-политическое руководство Украины понимает существующие вызовы и  будет максимально быстро и качественно укреплять обороноспособность государства, подтягиваться к стандартам НАТО, ускорять процесс вступления в Североатлантичский альянс.

Вместе с тем, ветеран внешней разведки отмечает, что геополитическая обстановка в мире сейчас складывается в пользу Украины, и государство сможет дать достойный отпор агрессору в случае нового широкомасштабного нападения.

"Усиление санкций против России по разным направлениям и за разные действия, правильное построение отношений с нашими стратегическими союзниками – США, ЕС, НАТО, проведение реальных реформ и надлежащей работы по укреплению своей обороны дают основания полагать, что мы дадим достойный отпор российской агрессии", - сказал Богдан.

При этом он выразил сомнение, что в нынешних условиях РФ пойдет на крупномасштабные открытые боевые действия.

"У Путина много понтов, но сил – всё меньше. И технологически ВС РФ отстают уже даже от Турции. Что доказали осенние события в Нагорном Карабахе... В общем, говоря о мире, держим порох сухим и крепим оборону и связке со стратегическими партнерами", – резюмирует генерал.

Подробнее об этом смотрите в статье "Телеграфа": "У Путина много понтов, но сил – всё меньше", – генерал Василий Богдан об угрозе вторжения со стороны РФ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Россия, Беларусь, Война, Угроза, Боевые действия, Василий Богдан.
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