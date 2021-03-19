Не выдержала критики? Мендель больше не будет вести программу на ТВ

Телеканал "Дом" заявил, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая провела передачу для жителей оккупированных территорий, не является постоянной ведущей телеканала, а приглашенная гостья.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте телеканала.

"В следующих эпизодах серии программ "Взгляд с Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов", - говорится в нем.

Также в руководстве телеканала извинились за то, что могли вести зрителей в заблуждение "касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале".

"Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу", - добавляют в заявлении.

Сама Мендель в комментарии "Украинской правде" анонсировала, что это не последний эфир с ее участием.

"Пилотный выпуск "Взгляда с Банковой" имел серьезный резонанс. Я рада, что выпуск привлек так много внимания, хотя был довольно лаконичным", - призналась пресс-секретарь Зеленского.

По ее словам, поскольку телеканал "Дом" анонсировал следующие выпуски, "она будет продолжать участвовать в проектах, чтобы рассказывать больше информации, которая интересует людей".

Как сообщал "Телеграф", ранее Мендель оконфузилась во время церемонии подписания украинско-литовских двусторонних документов, когда перебила выступление президента Литвы Гитанаса Науседы.