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"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета

"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дебютировала с авторским проектом на Телеканале "ДОМ" и "UATV". Пилотный выпуск еженедельного ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" вышел в понедельник, 15 марта на YouTube и уже вызвал массу откликов, в том числе критических. "Телеграф" обсудил это событие с экспертами.

Политолог Виктор Таран высказал мнение, что сам проект "ДОМ" направлен вовсе не на жителей Донбасса, как это пытаются показать его создатели.

"Шоу Мендель нужно рассматривать под другим углом, – уверяет он. – Последние полгода в Офисе президента поднимали вопрос, что им нужно сделать свой медиахолдниг, свой телеканал, чтобы конкурировать с оппонентами, с олигархическими каналами. И что мы видим? Что на телеканал "ДОМ" выделили из госбюджета около 260 млн грн. Активно развиваются корпункты не только в подконтрольной части Донетчины и Луганщины, не только в Херсонской области, где админграница с оккупированным Крымом, но и – в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской областях. Возникает вопрос – зачем?"

По мнению Виктора Тарана, ответ простой: Офис президента создаёт вещание, которое будет показывать в выгодном центральной власти свете все ее действия.

"По сути, за бюджетные средства создается пропагандистский канал. И уже дебютный выпуск, где Мендель "прошлась" по Порошенко, где превозносилась политика Зеленского, показал, что всё идет по Оруэллу: "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила". Цитируя еще одну классику, теперь Булгакова, вспомню профессора Преображенского из "Собачьего сердца". Когда он узнал, что "новое домоуправление" поселилось рядом, он заявил: "Пропал дом!". И далее (цитата): "Вначале каждый вечер пение, потом в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее". Ну, а в нашем случае, похоже, пропал "ДОМ" как канал для жителей временно неподконтрольных территорий", – говорит политолог.

Виктор Таран считает, что после "зачистки" каналов пула Медведчука, новая власть просто берет под свой меди-контроль жителей юго-востока, где сосредоточена основная масса тех, кто привел Зеленского к власти. И именно на них будет сосредоточены посылы шоу Мендель, а вовсе не на жителях ОРДЛО.

"Не удивлюсь, если финансирование канала ДОМ перебросят из Минкульта, где не густо с деньгами, в Минрегион, где бюджет побольше будет. И вместо развития условного села будут развивать канал Зеленского, атакуя его оппонентов и не столько воюя с фейками, сколько продуцируя их", – подчеркивает политолог.

Политконсультант, медиаэксперт Анна Лачихина считает плюсом сам факт того, что появился новый формат в рамках вещателя для оккупированных территорий. Позитивом называет и хронометраж – 10 минут. По ее словам, для ютуб-версии это идеальный вариант. И не мало, и не много. Хоть, для телеверсии всё, возможно, будет иначе.

"Но эти плюсы не перекрывают минусов, – отмечает Анна Лачихина. – Основной – контент, наполнение программы пока не понятно. На телеканале "ДОМ" есть свои проекты, темы которых частично подняла Мендель в дебютном выпуске своего ТВ-шоу. Это и ситуации с пересечением линии разграничения, и административные услуги, которые могут получить жители ОРДЛО, сумевшие эту самую линию пересечь. Непонятно, зачем дублировать те же темы, которые и так постоянно поднимаются на телеканале? Ведь, исходя из названия "Взгляд с Банковой", передача должна быть очень эксклюзивна, должна давать инсайдерскую информацию. Фактически через пресс-секретаря с жителями ОРДЛО должен говорить сам президента. Ничего подобного в пилотном выпуске я не увидела. А ведь премьера – это образец того, что будет дальше. И есть опасения, что программа просто не будет интересна, потому что не несет эксклюзивности и полезности".

Неправильным эксперт считает и то, что проект выходит на русском языке.

"Люди, которые живут на оккупированной территории и хотят получать информацию от нас, скорее всего, позитивно относятся к Украине. Хотят ее возвращения, воссоединения. И они нормально воспринимают украинский язык. Те же, кто не желает воссоединения, кто выступает против украинского языка и Украины вообще, данное шоу просто смотреть не станут. А если и попробуют, то оно ни в чём их не убедит", – поясняет Анна Лачихина.

Отметим, что после санкций против каналов Козака-Медведчука, введенных решением СНБО и соответствующим указом президента, не исключалось, что власти могут взяться и за другие "кнопки". "Телеграф" разбирал ситуацию с политическими экспертом Михаилом Чаплыгой.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 298

Все по теме:

Крым, Донбасс, Пропаганда, Юлия Мендель, Офис Президента, Телеканал ДОМ.
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