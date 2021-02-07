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Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше

Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
11:27 Сегодня Телеграф фотоколлаж

После санкций против каналов Козака-Медведчука, введенных решением СНБО и соответствующим указом президента представители правых течений начали добиваться закрытия телеканала НАШ.

Могут ли взяться и за другие «кнопки», в том числе региональные? Кто заказывает эту «музыку»? Как должны действовать правоохранители? «Телеграф» разбирал ситуацию с политическими экспертом Михаилом Чаплыгой.

«Я считаю, что правоохранительные органы должны действовать, как действовали вчера у телеканала НАШ. Жестко пресекать все действия тех, кто пытается насадить в Украине анархию», - отмечает Михаил Чаплыга.

Он подчеркнул, что даже публично обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой наградить тех двух правоохранителей, которых по требованию пытавшегося выпрыгнуть из окна задержанного отстранили от исполнения обязанностей».

«Что будет дальше? Думаю, радикалам придется пересмотреть свою позицию. На днях они получили сокрушительное поражение как в плане риторики, так и в плане общественной легитимности. Срываются маски. Пытались пещерный бандитизм, криминал маскировать под патриотизм… Кто заказывает эту «музыку»? У нас есть ряд радикальных групп. Одни действуют под контролем МВД, другие - под контролем СБУ. В том числе бывших сотрудников спецслужбы. Вчера, насколько я понимаю, мы видели именно таких. И не исключаю, что заказчиком мог выступать Петр Порошенко, планомерно выстраивающий во время президентства праворадикальное движение за бюджетные средства. Когда видим Карася, бывших С14, ясно, что это «птенцы» из-под крыла СБУ. Ну, а представители МВД вчера были по другую сторону баррикад», - говорит Михаил Чапыга.

В ракурсе санкций против каналов Козака-Медведчука и событий у телеканала НАШ, эксперт не исключает, что будут попытки захвата или блокирования региональных каналов. Но до центральных, по его мнению, дело не дойдет.

Блокировка каналов Медведчука сыграла на руку другому скандальному телеканалу

«Каналы Ахметова - фактически площадка Зеленского. Каналы Пинчука – лояльны к нему. Родные «плюсы» - канал Коломойского - власть вряд ли решится трогать. Ну, а медиа-ресурсы Порошенко в какой-то мере выгодны Зеленскому. Он видит себя на будущих выборах во втором туре вновь с Порошенко. И уверен, что легко его одолеет. А потому ему выгодны игры в инь-янь, чисто черно-белая картинка. А вот третью силу, если (когда) она появится, Зеленский и Ко будут стараться зачистить. Но пока об этом говорить рано», - отмечает Михаил Чаплыга.

Ситуацию вокруг запрета каналов Медведчука проанализировала для «Телеграфа» аналитик Олеся Яхно.

Отметим, что юридические моменты истории с санкциями вызывают вопросы.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Телеканалы, Михаил Чаплыга, НАШ.
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