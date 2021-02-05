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Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно

Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф

Топ-новостью уходяшей недели остается блокировка деятельности телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZIK, которая стала возможным после введения президентом Украины Владимиром Зеленским в действие соответствующего решения СНБО. Партия ОПЗЖ в ответ решила инициировать импичмент президента Украины, а санкции оспаривает в Верховном суде.

Конфликтную ситуацию прокомментировала для "Телеграфа" аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Введение санкций именно сейчас - абсолютно закономерно. С 2014 года не утихает дискуссия, где граница между свободой слова и национальной безопасностью. Всё чаще в последнее время часть политиков, менеджмент ряда каналов, прикрываясь свободой слова, продуцировали пророссийские меседжи. И больше всего претензий было именно к телеканалам холдинга Виктора Медведчука. Все понимают, что Тарас Козак – лишь номинальный собственник. Медведчук же не вылазит с этих каналов, его там постоянно цитируют. Претензии были касательно штампов российской пропаганды, которые так или иначе там воспроизводились. Всё это обсуждалось давно. Важно было собрать доказательства, достаточно аргументированные с юридической точки зрения, чтобы ввести соответствующие санкции", - поясняет аналитик.

Олеся Яхно

Одно дело, подчеркивает Олеся Яхно, когда телеканалы критикуют Зеленского и всю действующую власть за какие-то явные проколы. Это звучит со многих площадок. И другое – когда ОПЗЖ и Медведчук активизировались на российском направлении.

"Мы видим позицию ОПЗЖ, которая не поддержала – единственная в парламенте - санкции в отношении Республики Никаруга, открывшей так называемое почетное консульство Никарагуа на территории оккупированного Крыма.

Мы наблюдаем за полетами Медведчука и в Россию, и в оккупированный Крым. Видим его фото с Путиным, со спикером Госдумы Володиным. Слышим постоянные его заявления о необходимости сотрудничества с Россией, - отмечает аналитик. – Во многом из-за Медведчука, которого Россия продвигает в переговорщики, заблокирован обмен пленными. То, что отдельные депутаты ОПЗЖ прямо в сессионном зале Раде включались на российские телеканалы в прямом эфире - тоже многое говорит. А тут еще и появляется информация, что фирмы, имеющие отношение к Медведчуку, могли зарабатывать на угле с оккупированного Донбасса. Активность на этом направлении как партии, так и самого Медведчука, а также каналов как информационного сопровождения, способствовали принятию решения о санкциях".

Смена администрации в США и явные сигналы, что Украина может иметь больше поддержки в конфликте с Россией, тоже сыграли свою роль, считает Олеся Яхно. И подчеркивает, что у ситуции есть политический и юридический аспекты.

"С политической точки зрения видим, что даже те политсилы, которые ходили на каналы Медведчука (та же Тимошенко) предпочитают либо молчать, либо поддерживать их закрытие. Тех, кто их защищает, фактически нет. Звучит поддержка таких действий из США, ЕС. Ранее не было подобного понимая со стороны западных партнеров важности бороться с российской пропагандой, маскируемой под свободу слова. Сейчас всё иначе. Медведчук выпрашивал у России деньги. "Дайте деньги на телеканалы. Я буду сражаться с Порошено, с Зеленским, с «нацистами и фашистами"... В результате фактически сам уничтожил эти телеканалы. Да и партию, возможно, тоже. ОПЗЖ становится явно токсичной. И те, кто размышлял о возможной коалиции с ней, думаю, оставили эти идеи", - считает Олеся Яхно.

По ее мнению, учитывая такую политическую поддержку санкций, вряд ли стоит ожидать юридические решения в пользу Медведчука.

Впрочем, доказательная база, безусловно важна, подчеркивает Олеся Яхно. Но это уже – ответственность соответствующих органов - СНБО, президента.

Отметим, что проукраинские активисты и политики в основном одобряют удар по медиа Медведчука.

А вот юридические моменты этой истории вызывают вопросы.

Аналитик Анатолий Октисюк разбирал для "Телеграфа", что стоит за закрытием в Украине каналов Медведчука и зачем это Зеленскому.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Санкции, Виктор Медведчук, ЗИК, "112 Украина", Олеся Яхно, Newsone.
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