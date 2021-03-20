Зеленский продлил санкции против двух росбанков

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО принятое 11 марта, которое продлит ряд санкций против 2 банков РФ - Сбербанка и Проминвестбанка.

Об этом сообщили в указе на сайте президента Украины 19 марта.

Другим решением глава государства поддержал создание Центра по противодействию дезинформации и ввел в действие решение "О мерах по повышению уровня химической безопасности" на украинских территориях.

Согласно тексту документа СНБО признал неэффективной деятельность Кабмина по контролю сферы по управлению химбезопасностью и обращения с химвеществами.

Стоит напомнить, что 19 марта на заседании СНБО были введены ряд ограничений против 19 компаний и 27 людей. Секретарь совета Алексей Данилов также рассказал, готовятся ли санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко.