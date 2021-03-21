За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"

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10:19 Сегодня Телеграф Фото: РБК

После того как Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта принял решение вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность, Шевченковский районный суд Киева наложил арест завод и 100% акций предприятия. Как могут события развиваться дальше, в том числе со стороны Китая, вложившего серьезные средства в "Мотор Сич", рассказал "Телеграфу" адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal, глава Китайско-Украинской торгово-промышленной ассоциации Денис Бондар

"История с "Мотор Сич" началась еще в 2018 году, когда СБУ впервые арестовала в суде 56% акций предприятия. Сейчас она получила продолжение. Более того, всё идет к тому, что "Мотор Сич", похоже, собираются национализировать, - отмечает Денис Бондар. - Если брать во внимание последние решения органов власти Украины, законность и правовое обоснование которых находится под большим вопросом, то не стоит сомневаться, что слухи могут стать реальностью".

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По мнению эксперта, если продажа этого предприятия действительно вредит национальным интересам, то почему "Мотор Сич" вообще допустили к приватизации? И почему вопрос владения предприятия частным лицами не поднимался до сегодня?

"Все украинские предприниматели, знают, как СБУ может кошмарить бизнес, преследуя свои личные, как правило, меркантильные интересы. Более того, практика ареста, активов предприятия, которое было приватизированы ранее, и последующая его национализация, может стать опасным прецедентом. Так любое предприятие, которое было приватизировано, может по росчерку пера быть экспроприировано и национализировано. Убежден, что решение о национализации "Мотор Сич" нанесет непоправимый ущерб по репутации Украины", - говорит Денис Бондар.

Он обращает внимание, что китайские инвесторы в "Мотор Сич" уже готовятся отвечать.

"Группа крупных международных юридических фирм уже работают над иском к Украине на сумму около 3,5 миллиардов долларов. В случае проигрыша (а так, скорее всего, и будет) все украинцы заплатят эту сумму. И вместо развития предприятия на территории Украины, вместо создания дополнительных рабочих мест, в которое по условиям продажи акций, китайские инвесторы должны были инвестировать 250 миллионов долларов (и ещё 25% должны были перейти бесплатно Укроборонпрому, что сулило немалую прибыль государству), мы получим потерю инвестиций и возможную последующую остановку предприятия", - прогнозирует эксперт.

По словам Дениса Бондара, ситуация вокруг "Мотор Сич" окажет влияние как на геополитическую расстановку сил (китайские предприниматели уже собираются инвестировать в Крым),  так и на инвестиционную привлекательность Украины - со знаком минус.

Ранее о возможных последствиях возвращения предприятия "Мотор Сич" в собственность государства "Телеграфу" рассказал член Украинской ассоциации китаеведов, научный сотрудник Института изучения современного Китая имени Бориса Курца.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Инвесторы, Мотор Сич, СНБО, Прогнозы, Национализация, Денис Бондарь.
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