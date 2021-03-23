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Раскол в партии "Голос" описали стихотворением

Раскол в партии "Голос" описали стихотворением
11:47 Сегодня Телеграф

В Верховной Раде конфликт внутри фракции "Голос" уже нашел отклик в народном творчестве. О нем даже сочинили стихотворенье на мотив известной детской считалки.

Ходят слухи, что из фракции хотят исключить народного депутата Ярослава Юрчишина. Причиной стали беспорядки под зданием Офиса президента в субботу, 20 марта. Также в СМИ прошла информация о возможном исключении нардепов, несогласных с Кирой Рудык и Ярославом Железняком.

Камнем преткновения стало голосование нардепов за  направление в Конституционный суд законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР. В политсиле посчитали, что народные избранники своим поступком нанесли ущерб репутации и политинтересам "Голоса".

Все это сразу же нашло реакцию в сети. Общественный деятель Алексей Панич выложил на странице в facebook стих, посвященный фракции "Голос". Сделан он на мотив известной детской считалки про "10 негритят". Приводим текст на языке оригинала.

"Десять голосят пішли у депутати.

І раптом стало дев'ять: один чкурнув співати.

Дев'ять голосят пішли гуляти в лісі.

Один засів у "Ярі", і їх зосталось вісім.

Вісім голосят не так голосували.

І раптом стало сім - бо їх попереджали.

Сім голосят про цінності казали.

Один не виніс компроміс, а шість сидять у залі.

Шість голосят створили опозицію.

І ось сердешних тільки п'ять, бо незручна позиція.

П'ять голосят почали жити в мирі.

Один з'явився на протест, і стало їх чотири.

Чотири голосятка писали постанову.

Один не витримав і втік, а троє пишуть знову.

Троє голосят Пінчуку звітували.

Одне йому сподобалось, а двоє повтікали.

Двоє голосят із Фрідманом сиділи.

Поглянув він на них обох, але одне зомліло.

Останнє голосятко поткнулось до Фіали.

А той спитав: «А гроші де?» – і нікого не стало."

Напомним, 17 марта, в Верховной Раде произошло задымление пульта для голосования у народного депутата от фракции "Голос" Леси Василенко.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 431

Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Стих, Алексей Панич, "10 негритят".
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