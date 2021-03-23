Раскол в партии "Голос" описали стихотворением

В Верховной Раде конфликт внутри фракции "Голос" уже нашел отклик в народном творчестве. О нем даже сочинили стихотворенье на мотив известной детской считалки.
Ходят слухи, что из фракции хотят исключить народного депутата Ярослава Юрчишина. Причиной стали беспорядки под зданием Офиса президента в субботу, 20 марта. Также в СМИ прошла информация о возможном исключении нардепов, несогласных с Кирой Рудык и Ярославом Железняком.
Камнем преткновения стало голосование нардепов за направление в Конституционный суд законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР. В политсиле посчитали, что народные избранники своим поступком нанесли ущерб репутации и политинтересам "Голоса".
Все это сразу же нашло реакцию в сети. Общественный деятель Алексей Панич выложил на странице в facebook стих, посвященный фракции "Голос". Сделан он на мотив известной детской считалки про "10 негритят". Приводим текст на языке оригинала.
"Десять голосят пішли у депутати.
І раптом стало дев'ять: один чкурнув співати.
Дев'ять голосят пішли гуляти в лісі.
Один засів у "Ярі", і їх зосталось вісім.
Вісім голосят не так голосували.
І раптом стало сім - бо їх попереджали.
Сім голосят про цінності казали.
Один не виніс компроміс, а шість сидять у залі.
Шість голосят створили опозицію.
І ось сердешних тільки п'ять, бо незручна позиція.
П'ять голосят почали жити в мирі.
Один з'явився на протест, і стало їх чотири.
Чотири голосятка писали постанову.
Один не витримав і втік, а троє пишуть знову.
Троє голосят Пінчуку звітували.
Одне йому сподобалось, а двоє повтікали.
Двоє голосят із Фрідманом сиділи.
Поглянув він на них обох, але одне зомліло.
Останнє голосятко поткнулось до Фіали.
А той спитав: «А гроші де?» – і нікого не стало."
Напомним, 17 марта, в Верховной Раде произошло задымление пульта для голосования у народного депутата от фракции "Голос" Леси Василенко.