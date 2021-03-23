Своя квартира в Киеве и авто в кредит: стало известно о доходах Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая буквально недавно заняла 13 место в списке самых успешных женщин Украины, задекларировала 684 тыс. грн заработной платы за 2020 год и новое авто Suzuki.

Об этом можно судить из данных ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК.

Так, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн.

Помимо этого, она указала в декларации новый автомобиль Suzuki Vitara, который купила в декабре прошлого года за 605,9 тыс. грн.

Кроме всего прочего, в то же время среди финансовых обязательств она указала получение 388 тыс. 901 грн кредита на авто.

Кроме того, в собственности пресс-секретаря Президента есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная еще в 2018 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь Зеленского оконфузилась во время церемонии подписания украинско-литовских двусторонних документов. Мендель перебила выступление президента Литвы Гитанаса Науседы, чем поставила в неловкую ситуацию своего шефа.

Также Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном "шестом мишке брауни". На фото видно, что десерт сделан не идеально и один из шести "мишек брауни" не получился.