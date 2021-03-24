"Не просто убийца": украинский генерал назвал Путина реинкарнацией Гитлера

Президент США Джо Байден был прав, назвав своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей", и этого эпитета недостаточно для его описания.

Об этом генерал-лейтенант Василий Богдан высказался для "Телеграфа".

По его мнению, оценка Путина как убийцы - объективна и справедлива.

"Более того. Путин не просто убийца, он – военный преступник, узурпатор. В какой-то мере – реинкарнация Гитлера. Вся его политика напоминает то, что делал Гитлер – аншлюс Чехословакии, захват Польши и то, что было потом", - подчеркнул генерал.

Богдан уверяет, что Путина можно также назвать "маньяком", а с точки зрения церкви - "антихристом".

"Фразу Байдена я бы сравнил с фразой бывшего президента США Рональда Рейгана, который назвал в 1983 году СССР империй зла", - подытожил он.

Полный текст интервью ветерана украинской разведки читайте на "Телеграфе": Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан.