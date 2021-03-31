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Российские пропагандисты единодушно оценили переговоры Меркель, Путина и Макрона

Российские пропагандисты единодушно оценили переговоры Меркель, Путина и Макрона
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Getty Images

Во вторник, 30 марта, между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном прошли переговоры в форме видеоконференции, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Украине и Беларуси, вакцину "Спутник V", российского оппозиционера Алексея Навального.

Несмотря на разностороннюю повестку переговоров, все ключевые российские пропагандисты выступили фактически с единым месседжем: "Об Украине без Украины".

Так, российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале вспомнил инициативу украинского президента Владимира Зеленского провести либо встречу лидеров "Нормандской четверки", либо его встречи со всеми лидерами-участницами стран этого формата.

В свою очередь пропагандист, военный корреспондент "Комсомольская правда" Александр Коц в своем Telegram-канале выразил мнение, что хоть основной темой разговора был Донбасс, но лидерам трех стран было что обсудить и помимо него.

Другой российский "политический эксперт" Родион Мирошник в своем Telegram-канале многословно высказывается о прошедших переговорах, вынося во главу угла "победы России" на различных направлениях и сводя весь текст к итогу, что Украина "таки добилась чтобы ее проблемы обсуждались лидерами других стран без ее участия".

Российский пропагандист Армен Гаспарян почему-то решил, что переговоры Путина, Меркель и Макрона касались исключительно Донбасса, и что только эта тема важна российской аудитории, в связи с чем "раскритиковал" "Эхо Москвы" за другие, отличные от кремлевских СМИ, акценты.

При этом российские пропагандисты "окучивают" не только Telegram, но и другие соцсети. Так, в Twitter также муссируется тема встречи лидеров "нормандской четверки" без украинского президента, однако с акцентом на отделение Донбасса от Украины.

Собственно, месседж "Об Украине без Украины" был послан еще до самой видео-встречи. Так, российская газета "Взгляд" еще до встречи вынесла это в заголовок своей новости:

Переговоры_нарратив

Вместе с тем, разговор лидеров Германии, Франции и РФ без Зеленского рассматривают как провал политики украинского президента не только российские пропагандисты, но и украинские пользователи соцсетей.

Переговоры_коммент

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что российский президент не планирует проводить переговоры со своим украинским коллегой

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 435

Все по теме:

Ангела Меркель, Россия, Переговоры, Владимир Путин, Пропагандисты, Эмманюэль Макрон.
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