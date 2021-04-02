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Российские военные в Крыму: СМИ выясняли, зачем Кремль затеял передислокацию и ждать ли наступления на Украину

Российские военные в Крыму: СМИ выясняли, зачем Кремль затеял передислокацию и ждать ли наступления на Украину
Обновлено 19:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия перебросила в оккупированный Крым 56-ю бригаду ВДВ из Волгоградской области, что, на фоне роста напряжения на Донбассе, многими было воспринято, как подготовку России к началу крупномасштабного наступления.   

Однако, как сообщает BBC, украинские и российские военные обозреватели связывают российские маневры с окончанием зимних учений и проверкой состояния войск. 

"В Крыму состоялись крупные учения воздушно-десантных войск, в которых принимали участие до 2 тыс. военнослужащих", - отметил военный эксперт российского издания "Ежедневный журнал" Александр Гольц.

"Россияне официально заявили, что в рамках комплексной проверки проводят проработки сценария обороны всего Черноморского побережья. То есть наращивание группировок в Крыму и Краснодарском крае", - добавил главный консультант Нацинститута стратегических исследований Николай Белесков. 

Белесков добавил, что Россия с 2016 года создает на полуострове военную инфраструктуру, а переброска 56-й бригады вряд ли может значить подготовку Кремля к каким-либо решительным действиям. Впрочем, наличие там этих войск откроет дополнительные возможности. 

Гольц добавил, что, из-за непризнания аннексии Крыма международным сообществом, наличие войск там является единственным способом для Кремля обезопасить полуостров. 

Кроме того, он отмечает, что милитаризация Крыма также является ответом на активацию войск НАТО в регионе. 

А вот начало крупномасштабной сухопутной операции с территории полуострова в ближайшие дни или недели выглядит маловероятным, говорят эксперты. 

"Крым очень удобный для обороны, если говорить о сухопутную операцию - благодаря узкому перешейку, который отделяет его от континентальной Украины и который легко оборонять. Но разворачивать оттуда наступление по тем же причинам довольно трудно", - сказал Гольц. 

Как сообщалось ранее, в сети появилась карта, на которой отметили места дислокации военной техники РФ у границ с Украиной

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым.
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