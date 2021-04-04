Осталось мало времени: Стрелков обещает России падение в случае большой войны с Украиной

В случае возобновления продолжительных крупномасштабных боевых действий с Украиной на Донбассе Россию ожидают более серьезные санкции Запада, ряд социально-экономических проблем, а впоследствии может грозить и распад страны.

Такое мнение выразил бывший "министр обороны" террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в своей статье для АПН и в эфире пропагандистского канала "Русский Интерес".

По его словам, в настоящее время боевики "ДНР" и "ЛНР" не могут самостоятельно дать отпор Вооруженным силам Украины в случае, если последние перейдут в наступление на Донбассе.

"Я прогнозирую прорывы фронта в первые 1-2 часа от начала наступления ВСУ", - пишет Стрелков, добавляя, что к исходу вторых или третьих суток основные силы "ДНР" и "ЛНР" будут разгромлены, а полное подавление сопротивления с выходом ВСУ к границе с РФ по большей части её протяженности - к концу недели активных боевых действий.

При этом террорист считает, что России придется в этом случае открыто отправить на Донбасс армию. Но это приведет к "калечащим" санкциям со стороны Запада, которые могут вызвать серьезный экономический и даже политический кризис в самой России.

При этом в эфире интернет-канала Гиркин развил свою мысль, высказав предположения, что должна делать РФ, чтобы выиграть эту войну и при этом не развалилась.

"Украина должна быть разгромлена и должна капитулировать, другого выхода нет прекратить эту войну, иначе эта война будет продолжаться до падения Российской Федерации", - сказал он.

Комментируя эти слова террориста, украинский политолог Алексей Голобуцкий сделал вывод на своей странице в соцсети Facebook, что в РФ "уже начинают подозревать, чем для России закончится эта война".

"Соответственно, нам стоит серьезно готовиться к реальному сценарию, о котором я уже некоторое время говорю: как только начнутся какие-либо масштабные деструктивные процессы в России (в частности, борьба крупных метарегионив за суверенитет), мы должны оперативно мобилизоваться и быстро вернуть свое. А тогда немедленно закрепить этот новый-старый статус-кво на уровне межгосударственных отношений", - считает политолог.

По его словам, такой вариант событий он рассматривает потому, что Украина не потянет по ресурсам настоящего освобождение своих территорий, боев с российской армией до самой границы.

"А вот воспользоваться проблемами в России, чтобы одним рывком восстановить контроль над территориями - это как раз реальный сценарий. Тем более при помощи и содействии союзников", - подытожил Голобуцкий.

Как сообщалось, в начале марта Гиркин-Стрелков заявил о решающем наступлении ВСУ в апреле 2021 года.