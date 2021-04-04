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Самый сильный человек получил "грязный" мандат: украинцы обсуждают победу Вирастюка на довыборах в Раду

Самый сильный человек получил "грязный" мандат: украинцы обсуждают победу Вирастюка на довыборах в Раду
10:57 Сегодня Телеграф Фото: facebook

После победы кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду на 87 округе, самый сильный человек нарвался на волну критики в соцсетях.

О первенстве на выборах спортсмена в Фейсбуке высказался аналитик Сергей Петров. 

"Выборы на 87 округе вернули нас в 2012-й год, когда каждый мандат оппозиции приходилось выгрызать у регионалов при подсчете округов. Выборы 2023 в Верховную Раду будут веселыми. И, похоже, без Майдана уже не обойтись. Потому зеленые проходимцы будут держаться до последнего, чтобы сохранить власть и деньги", - написал он.

Аналитик Виктор Бобыренко также не остался в стороне и высказался касательно победы Вирастюка.

"Зе!Леные делают все, чтобы Зе победил в 87 округе! Вирастюк. Это называется использование админресурса. Это все, что посольства должны знать о демократии в Украине. И да. Они (Зеленые) захотят повторить это на выборах в 2023 году. И это станет новым Майданом", - написал он в Фейсбуке.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук также прокомментировал данные выборы.

"Поздравляю Василия Вирастюка с НАЗНАЧЕНИЕМ народным депутатом Украины, а всех нас со 100% началом конца этой зеленой власти. Даже Янукович в 2012 году дал команду ЦИК не признавать выборы на 5 округах они были сфальсифицированы подобно циничным образом и при этом никто не обратил внимание на партийность (все победители были регионалами) или фамилии в интересах (например Татьяны Засухи) это было сделано. Результаты выборов на округе 87 должны быть отменены и назначены повторные! Сейчас установить настоящего победителя просто невозможно! Все кто признает "победителя" и результаты этого фарса станет соучастником этого преступления!", - написал он.

Народный депутат Украины Владимир Вятрович также поделился своим мнением по данному поводу.

"Поднимет ли самый сильный человек самый грязный мандат?", - задался он вопросом.

Политтехнолог Олег Постернак, как и другие, высказался в ответ на победу Вирастюка. 

"Результат на табло. Впереди - судебная эпопея, тонны медийной вони и попытка ответить на вопрос "а что это было?"", - так он прокомментировал результаты выборов.

Напомним, что по предварительным результатам экзит-пола группы "Рейтинг", самовыдвиженец Александр Шевченко одержал первенство на выборах в 87 округе.

В то же время президент Украины ранее открыто поддерживал Вирастюка который, баллотировался в нардепы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Выборы, Василий Вирастюк.
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