Зеленский любит перестановки? В сети заметили, что большой герб Украины в видеороликах президента часто меняется (фото)

Президент Владимир Зеленский, недавно улетевший с супругой по рабочим вопросам в Катар, по всей видимости, любит разнообразие.

Об этом можно судить из видеообращений Владимира Зеленского к украинцам. В частности, во время выступлений за Зеленским меняется вид украинского герба.

"Зеленский и неофициальный большой герб (ы). Видимо наш президент из когорты тех людей, которые каждую неделю делают перестановки в собственном доме..." – написал в Facebook политолог Игорь Чаленко, заметивший необычное в выступлениях президента.

Так, обращаясь 18 декабря 2020 года к участникам Всеукраинского онлайн-форума Национального совета детей и молодежи, Зеленский стоит на фоне большого герба Украины.

12 марта 2021 года во время обращения к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) за Зеленским был уже неофициальный герб Украины.

А 2 апреля 2021 года, также комментирующий итоги заседания СНБО Зеленский снова стоит на фоне большого герба Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что вместе с Зеленским в Катар отправился и министр МВД Арсен Аваков.