Данилов высказался об угрозе из-за российского гражданства жены Баканова

Наличие российского гражданства у членов семьи украинских чиновников несет угрозу для национальной безопасности страны, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В интервью интернет-изданию "Левый берег" (lb.ua), текст которого опубликован на сайте в среду, отвечая на соответствующий вопрос, Данилов сказал: "Я считаю, что является".

При этом на реплику журналистов о том, что жена главы СБУ Ивана Баканова имеет российский паспорт, секретарь СНБО конкретизировал: "Вы меня спросили, считаю я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так".

Вместе с тем, Данилов не ответил на вопрос о том, сколько примерно в Украине людей с двойным гражданством, в частности, российским.

"Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Слишком провокационный", - сказал секретарь СНБО Украины.

Глава СБУ Иван Баканов летом 2019 года рассказывал, что у его жены Оксаны есть российское гражданство, однако она находится в процессе оформления украинского.

Стоит отметить, что на недавно прошедших в Донецкой области довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, который, по данным журналистов, был организатор ом "референдума за ДНР" в 2014 году и имеет российское гражданство.