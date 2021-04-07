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Данилов высказался об угрозе из-за российского гражданства жены Баканова

Данилов высказался об угрозе из-за российского гражданства жены Баканова
15:14 Сегодня Телеграф

Наличие российского гражданства у членов семьи украинских чиновников несет угрозу для национальной безопасности страны, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В интервью интернет-изданию "Левый берег" (lb.ua), текст которого опубликован на сайте в среду, отвечая на соответствующий вопрос, Данилов сказал: "Я считаю, что является".

При этом на реплику журналистов о том, что жена главы СБУ Ивана Баканова имеет российский паспорт, секретарь СНБО конкретизировал: "Вы меня спросили, считаю я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так".

Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО

Вместе с тем, Данилов не ответил на вопрос о том, сколько примерно в Украине людей с двойным гражданством, в частности, российским.

"Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Слишком провокационный", - сказал секретарь СНБО Украины.

Глава СБУ Иван Баканов летом 2019 года рассказывал, что у его жены Оксаны есть российское гражданство, однако она находится в процессе оформления украинского.

Стоит отметить, что на недавно прошедших в Донецкой области довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, который, по данным журналистов, был организатор ом "референдума за ДНР" в 2014 году и имеет российское гражданство.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

Все по теме:

Жена, Угроза, Национальная безопасность, Российское гражданство, Иван Баканов, Алексей Днилов.
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