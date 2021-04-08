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Данилов ответил насчет "бешеной" российской агентуры в Украине

Данилов ответил насчет "бешеной" российской агентуры в Украине
06:28 Сегодня Телеграф

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не стал отрицать наличие в Украине "безумной агентуры" России, о которой заявлял президент РФ Владимир Путин.

В этом он признался в интервью LB.ua.

"Мы это подтверждаем. Наши разведки, наши подразделения занимаются этими вопросами, мы отрабатываем очень многие вещи по этому поводу. Мы не можем публично отчитываться обществу, но, поверьте, работа идет бешеная в этом направлении", - сказал он.

На вопрос журналиста во сколько Данилов оценивает количество этой так называемой "консервы", тот ответил следующее: "Сложно сказать. Но это естественная вещь. Разведки работают по всему миру".

Как сообщал "Телеграф", ранее Данилов доходчиво объяснил, как закончить вооруженный конфликт на фоне недавней эскалации войны на Донбассе.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Российские агенты, Алексей Данилов.
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