Зеленский, Меркель и Макрон готовят переговоры без Путина: что об этом известно

Украина готовит переговоры по ситуации на Донбассе с Германией и Францией.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

"Будет Н-3 – то есть, Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, это вопрос недели", - сказал Араестович.

Никаких других подробностей он не привел.

Как сообщалось ранее, 30 марта президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель провели видеконференцию, на которой обсуждали в частности и вопрос ситуации на Донбассе.

На следующий день, 31 марта пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что никакие решения по Украине не могут быть приняты без участия самой Украины.