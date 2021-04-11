Путин и Байден давят со всех сторон: Зеленскому передрекли тяжелые времена

У президента Владимира Зеленского наступил тяжелый период в его политической карьере – он оказался между двух огней – военным прессингом Владимира Путина и давлением Джо Байдена.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" астролог Влад Росс.

"В любом случае, в конечном итоге все-таки будет смена правительства, будет давление Байдена, который не прощает обид. Он скорпион по знаку зодиака, и он будет довлеть над Зеленским. Я предсказывал, что у Зеленского самыми сложными будут эти месяцы по апрель включительно. Сейчас Путин на него лезет с войной, с другой стороны его долбит Байден, МВФ не дает денег вообще", - описал он ситуацию, в которой оказался украинский гарант.

Также Росс спрогнозировал, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок.

"Я думаю, что у него есть все шансы выйти на второй срок. Тем более, если он действительно будет избираться в 2024 году, то это хороший год", - детализировал астролог, отметив, что этот вопрос был решен во время съезда фракции Слуга народа, хотя у Зеленского на тот момент "была депрессия, сложности в семье, с женой".

Также Росс спрогнозировал, что место главы министерства энергетики займет женщина. Отметим, что как сообщал "Телеграф", среди претендентов на место министра энергетики вместо Юрия Витренко, под которым сильно зашаталось кресло, претендует лишь одна женщина - Экс-нардеп, бывший заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова.