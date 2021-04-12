В Офисе президента заявили, что ВСУ на Донбассе не нападут первыми и назвали причину

Войска Украины не совершат наступление на оккупированные боевиками РФ территории Донбасса.

Об этом 11 апреля в эфире телеканала "Дом" сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, украинские военные не пойдут в наступление, поскольку президент Владимир Зеленский уверен, что мира можно достичь только переговорами и сейчас добивается встречи "норманди".

В последнее время РФ накапливает военную мощь у границ с Украиной, на востоке уже собрано около 40 тысяч военных и столько же в Крыму. "Мы это видели в 2014", - напомнила Мендель, добавив: "а сможет ли РФ наступать" в этот раз.

Она также отметила, что за последние полгода на Добассе скончались 5 военных ВСУ, и 26 - за три года.

Напомним, что 11 апреля военный ВС РФ рассказали об отправке на границу с Украиной и на оккупированные территории Донбасса контрактников, а также огромную численность техники и боеприпасов.