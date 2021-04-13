"Они должны быть здесь": Ермак о ракетных комплексах США

Учитывая недавнее обострение и постоянно нарастающую эскалацию на Донбассе, в Украине должны располагаться американские зенитные ракетные комплексы "Patriot".

Об этом в комментарии Time заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад, - сказал он. - А где США размещают свои ракеты "Patriot"? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь".

Что представляют собой комплексы "Patriot"?

"Patriot" ("Пэтриот") - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников. Производится группой американских компаний во главе с "Рэйтеон". Комплекс "Пэтриот" создавался для замены комплексов "Найк Геркулес" и "Хок" в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.

Как сообщал "Телеграф", ранее обострение на Донбассе может здорово "накрутить" курс доллара.