Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что Россия не пойдет в наступление на Украину, а все маневры российских войск на границе являются не более, чем попытками торговаться с Западом.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Они там (в России, - ред.) не полностью отбитые, не полностью сумасшедшие. Они понимают, что если начнутся военные действия... Украина уже не та", - сказал Гордон, подчеркнув, что наша страна уже имеет мощную армию и некое "секретное оружие".

Он подчеркнул, что украинские военные уже не будут стесняться стрелять по российским захватчикам, что приведет к большим потерям в их рядах.

Из-за этого президенту РФ Владимиру Путину придется отвечать перед матерями убитых солдат, что не скажется положительно на его рейтинге.

"У него непростая история сегодня. У него Навальный в тюрьме, у него огромное количество молодежи недовольной путинским режимом", - сказал он, отметив, что задержания оппозиционеров на митингах является "запихиванием пара обратно в чайник".

Гордон также прошелся по внешней политике России, указав, что Путин умудрился испортить отношения практически со всем миром.

"У меня есть ощущения, что Россия просто торгуется с Западом. Любимое свойство Путина - торговаться с помощью козырей, которые вытягивает из колоды. Вот уже Байден, который вчера назвал его убийцей, сегодня приглашает его на встречу. Путин уже выторговал себе встречу с Байденом. Будет она или нет - неизвестно, но он ее выторговал, путем наращивания числа войск на границе с Украиной", - добавил Гордон.

Как сообщалось, ранее один из участников политической подгруппы ТКГ Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях.