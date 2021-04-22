Скандальные таможенники, прокуроры, бизнесмены: кто попал под новые санкции в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое на проходившем в закрытом режиме заседании 15 апреля, которыми вводятся санкции против 15 физических и 95 юридических лиц.

Речь об этом идет в указе президента №169, опубликованном на сайте главы государства в среду, 21 апреля, вечером.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", говорится в указе.

Согласно решению СНБО, которое прилагается к указу, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к следующим физлицам:

Амирханян Араик Хачикович – имеет гражданство Украины и Армении, владелец строительных компаний;

– имеет гражданство Украины и Армении, владелец строительных компаний; Куршутов Сеяр Османович – гражданин Украины, бизнесмен;

– гражданин Украины, бизнесмен; Черепинский Александр Ефимович – гражданин Украины, бизнесмен;

– гражданин Украины, бизнесмен; Кукоба Эдуард Яковлевич – гражданин Украины, бизнесмен;

– гражданин Украины, бизнесмен; Доронин Олег Владимирович – гражданин Украины, бизнесмен;

– гражданин Украины, бизнесмен; Мелконян Тигран Сасуникович – гражданин Украины;

– гражданин Украины; Полуситок Владимир Михайлович – гражданин Украины, экс-сотрудник Львовской таможни;

– гражданин Украины, экс-сотрудник Львовской таможни; Аминев Денис Марселович – гражданин Украины, экс-сотрудник Одесской таможни;

– гражданин Украины, экс-сотрудник Одесской таможни; Сердюк Сергей Павлович – гражданин Украины, ранее работал в органах прокуратуры;

– гражданин Украины, ранее работал в органах прокуратуры; Грибанов Михаил Александрович – гражданин Украины, экс-руководитель Одесской таможни;

– гражданин Украины, экс-руководитель Одесской таможни; Попов Андрей Юрьевич – гражданин Украины;

– гражданин Украины; Богданов Олег Валерьевич – гражданин Украины, работал замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Киевской межрегиональной таможни Миндоходов;

– гражданин Украины, работал замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Киевской межрегиональной таможни Миндоходов; Дворак Юрий Николаевич – гражданин Украины, экс-руководитель Киевской таможни.

Санкции против этих граждан введены на 3 года. Они предусматривают блокирование активов, ограничения в торговых операциях, запрет на вывод капиталов за границу и т.д.

В санкционный список юридических лиц попали две российские компании: общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дорлидер" и ООО "Гранит-001".

Также в нем 93 украинских компании:

"Полтавабудцентр"

"Миколаївбудцентр"

"СПМК-17"

"Фінбізнесгруп"

"Первомайський спеціалізований кар'єр"

"М-БУД ГРУП"

Представительство "Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi" в Украине

Консорциум "Дорлідер"

ООО "Будівельна компанія "Дорлідер"

ООО "ООО Гранит-001"

ООО "Гранд Вінд"

ООО "Полекс Експрес"

ЧП "Магістраль автотранзит-плюс"

ООО "Магістраль автотранзит-сервіс"

ООО "Гелаксі Плюс"

ООО "Каррор"

ООО "ТК Моріс"

ООО "Медисона"

ООО "Галаксі Техноопт"

ООО "Профітекс ЛТД"

ООО "Новіопт"

ООО "Мікрохім Сінтез"

ООО "Швейна Фабрика"

ООО "Креатив Проджект"

ООО "Блейд Агротранс"

ООО "Дісері"

ООО "Дінес Торг"

ООО "Бастіон Партнер"

ООО "Джастін Трейд"

ООО "Терган ЛТД"

ООО "Е8К"

ООО "Ритм"

ООО "Прогрес-Трейдинг"

ООО "Дейлі Проперті Менеджмент"

ООО "Вілла Дель Ре"

ООО "Ворд Трейд"

ООО "Стандарт ОТ"

ООО "Мідеус Лімітед"

ООО "Парма Люкс"

ООО "УКРТОРГПРОМСНАБ"

ООО "Нест ТРП"

ООО "Мікмарор"

ООО "Інновбудтрейд"

ООО "Тортел Плюс"

ООО "Компанія Авто-воз"

ООО "Скай-Лайн"

Научно-исследовательский консультационный менеджерский центр "Оптимус" (в виде ООО)

Частное предприятие "Центр екологічної безпеки"

ООО "Львівська фармацевтична фабрика"

ООО "Максимум плюс"

ООО "Ярославна"

ООО "Яніна"

ООО "Т.Д.В. Виробництво"

ООО "Торгова компанія "Система"

ООО "Світлиця"

ООО "Доротея"

ООО – "Фірма "Галицький Бескид"

ООО "Варден Торг"

ООО "Віконд ЛТД"

ООО "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ГРУЗІЯ-СТИЛЬ"

ООО "Прімар"

ООО "Авентус-Оптторг"

ООО "Ардінг"

ООО "Форно"

ООО "Лєзар"

ООО "Фуд трейд плюс"

ООО "Тарлев"

ООО "Борнес Груп"

ООО "Авто-Імпортер"

ООО "Техлогістікпро"

ООО "Оріентекс Продакшен"

ООО "Шефікс Груп"

Частное предприятие "Біпавер"

ООО "Лайт Торг Лімітед"

ООО "Фортсет"

ООО "Інгульц"

ООО "Голденрайз"

ООО "Альфа Союз 2014"

ООО "Евклаз"

ООО "Фірма Севідж"

Частное предприятие "Магістар-СГ"

ООО "Гольдман Спред"

ООО "Агросектар"

ООО "Альтааріх"

ООО "Надійний брокер"

ООО "Нейслімс"

ООО "Техноопт ЛТД"

ООО "Інтермедіа Компані"

ООО "Адвен компані"

ООО "Пробайк Плюс"

ООО "Брокліс"

ООО "Севіль"

ООО "Карго БІ ЕНД Дабл'ю"

Санкции, введенные против этих компаний, состоят из следующих пунктов:

блокирование активов ;

полное прекращение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия спецразрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок в других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства;

запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юрлицом, или его деятельность;

введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".

Контроль над выполнением соответствующего решения СНБО Зеленский возложил на секретаря Совета Александра Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, это уже не первые санкции, введенные против лиц, подозреваемых властями в контрабанде. Так, 2 апреля, по итогам очередного заседания СНБО, Зеленский анонсировал неприятности для ряда физических и юридических лиц. В частности, глава государства анонсировал введение санкций против граждан, которых назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".