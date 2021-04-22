Скандальные таможенники, прокуроры, бизнесмены: кто попал под новые санкции в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое на проходившем в закрытом режиме заседании 15 апреля, которыми вводятся санкции против 15 физических и 95 юридических лиц.
Речь об этом идет в указе президента №169, опубликованном на сайте главы государства в среду, 21 апреля, вечером.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", говорится в указе.
Согласно решению СНБО, которое прилагается к указу, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к следующим физлицам:
- Амирханян Араик Хачикович – имеет гражданство Украины и Армении, владелец строительных компаний;
- Куршутов Сеяр Османович – гражданин Украины, бизнесмен;
- Черепинский Александр Ефимович – гражданин Украины, бизнесмен;
- Кукоба Эдуард Яковлевич – гражданин Украины, бизнесмен;
- Доронин Олег Владимирович – гражданин Украины, бизнесмен;
- Мелконян Тигран Сасуникович – гражданин Украины;
- Полуситок Владимир Михайлович – гражданин Украины, экс-сотрудник Львовской таможни;
- Аминев Денис Марселович – гражданин Украины, экс-сотрудник Одесской таможни;
- Сердюк Сергей Павлович – гражданин Украины, ранее работал в органах прокуратуры;
- Грибанов Михаил Александрович – гражданин Украины, экс-руководитель Одесской таможни;
- Попов Андрей Юрьевич – гражданин Украины;
- Богданов Олег Валерьевич – гражданин Украины, работал замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Киевской межрегиональной таможни Миндоходов;
- Дворак Юрий Николаевич – гражданин Украины, экс-руководитель Киевской таможни.
Санкции против этих граждан введены на 3 года. Они предусматривают блокирование активов, ограничения в торговых операциях, запрет на вывод капиталов за границу и т.д.
В санкционный список юридических лиц попали две российские компании: общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дорлидер" и ООО "Гранит-001".
Также в нем 93 украинских компании:
- "Полтавабудцентр"
- "Миколаївбудцентр"
- "СПМК-17"
- "Фінбізнесгруп"
- "Первомайський спеціалізований кар'єр"
- "М-БУД ГРУП"
- Представительство "Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi" в Украине
- Консорциум "Дорлідер"
- ООО "Будівельна компанія "Дорлідер"
- ООО "ООО Гранит-001"
- ООО "Гранд Вінд"
- ООО "Полекс Експрес"
- ЧП "Магістраль автотранзит-плюс"
- ООО "Магістраль автотранзит-сервіс"
- ООО "Гелаксі Плюс"
- ООО "Каррор"
- ООО "ТК Моріс"
- ООО "Медисона"
- ООО "Галаксі Техноопт"
- ООО "Профітекс ЛТД"
- ООО "Новіопт"
- ООО "Мікрохім Сінтез"
- ООО "Швейна Фабрика"
- ООО "Креатив Проджект"
- ООО "Блейд Агротранс"
- ООО "Дісері"
- ООО "Дінес Торг"
- ООО "Бастіон Партнер"
- ООО "Джастін Трейд"
- ООО "Терган ЛТД"
- ООО "Е8К"
- ООО "Ритм"
- ООО "Прогрес-Трейдинг"
- ООО "Дейлі Проперті Менеджмент"
- ООО "Вілла Дель Ре"
- ООО "Ворд Трейд"
- ООО "Стандарт ОТ"
- ООО "Мідеус Лімітед"
- ООО "Парма Люкс"
- ООО "УКРТОРГПРОМСНАБ"
- ООО "Нест ТРП"
- ООО "Мікмарор"
- ООО "Інновбудтрейд"
- ООО "Тортел Плюс"
- ООО "Компанія Авто-воз"
- ООО "Скай-Лайн"
- Научно-исследовательский консультационный менеджерский центр "Оптимус" (в виде ООО)
- Частное предприятие "Центр екологічної безпеки"
- ООО "Львівська фармацевтична фабрика"
- ООО "Максимум плюс"
- ООО "Ярославна"
- ООО "Яніна"
- ООО "Т.Д.В. Виробництво"
- ООО "Торгова компанія "Система"
- ООО "Світлиця"
- ООО "Доротея"
- ООО – "Фірма "Галицький Бескид"
- ООО "Варден Торг"
- ООО "Віконд ЛТД"
- ООО "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ГРУЗІЯ-СТИЛЬ"
- ООО "Прімар"
- ООО "Авентус-Оптторг"
- ООО "Ардінг"
- ООО "Форно"
- ООО "Лєзар"
- ООО "Фуд трейд плюс"
- ООО "Тарлев"
- ООО "Борнес Груп"
- ООО "Авто-Імпортер"
- ООО "Техлогістікпро"
- ООО "Оріентекс Продакшен"
- ООО "Шефікс Груп"
- Частное предприятие "Біпавер"
- ООО "Лайт Торг Лімітед"
- ООО "Фортсет"
- ООО "Інгульц"
- ООО "Голденрайз"
- ООО "Альфа Союз 2014"
- ООО "Евклаз"
- ООО "Фірма Севідж"
- Частное предприятие "Магістар-СГ"
- ООО "Гольдман Спред"
- ООО "Агросектар"
- ООО "Альтааріх"
- ООО "Надійний брокер"
- ООО "Нейслімс"
- ООО "Техноопт ЛТД"
- ООО "Інтермедіа Компані"
- ООО "Адвен компані"
- ООО "Пробайк Плюс"
- ООО "Брокліс"
- ООО "Севіль"
- ООО "Карго БІ ЕНД Дабл'ю"
Санкции, введенные против этих компаний, состоят из следующих пунктов:
- блокирование активов;
- полное прекращение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия спецразрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок в других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства;
- запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины;
- полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юрлицом, или его деятельность;
- введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".
Контроль над выполнением соответствующего решения СНБО Зеленский возложил на секретаря Совета Александра Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, это уже не первые санкции, введенные против лиц, подозреваемых властями в контрабанде. Так, 2 апреля, по итогам очередного заседания СНБО, Зеленский анонсировал неприятности для ряда физических и юридических лиц. В частности, глава государства анонсировал введение санкций против граждан, которых назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".