Вернувшемуся в Украину Игорю Гладковскому вручили обвинительный акт - СМИ

Вернувшийся в Украину и объявленный на минувшей неделе в розыск НАБУ Игорь Гладковский, которого подозревают в получении взятки в 950 тысяч гривен, в понедельник, 26 апреля, пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), где ему вручили обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Об этом сообщает "Интерфакс".

НАБУ и САП еще 21 декабря 2020 года сообщили о подозрении в получении 950 000 грн неправомерной выгоды лицу, повлиявшему на принятие решения генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт". Такие действия квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), сообщает пресс-служба НАБУ. По данным украинских СМИ, речь шла как раз об Игоре Гладковском.

Игорь Гладковский - сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского.

Как сообщал "Телеграф", отец Игоря Гладковского также является фигурантом скандального судебного разбирательства. Речь идет о причиненном ущербе в более чем 17 миллионов гривен в деле о злоупотреблениях при выполнении оборонного заказа в 2017 году.