Новый провал: Верховный суд принял решение по отмене санкций против каналов Медведчука

Кассационный суд в составе Верховного суда принял решение об отказе отмены указа президента Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов "112 Украина", "NewsOne", "Zik", которым недавно YouTube заблокировал доступ к аккаунтам.

Об этом говорится на сайте суда.

"Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Полный текст постановления будет изготовлено в течение пяти дней", – говорится в сообщении.

Также отметается, что судебное решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Известно, что жалобу подал адвокат Павел Попков. Ответчиком по делу идет президент Владимир Зеленский, а третьими сторонами юридические лица указанных телеканалов.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что после блокировки "112 Украина", NewsOne и ZIK аудитория в Telegram-каналах ощутимо выросла.