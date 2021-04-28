Об Украине не забудут: стало известно о планах Байдена насчет встречи с Путиным

Одной из главных тем встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина станет украинский вопрос.

Об этом в среду, 28 апреля, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC.

В частности, по его словам, Байден надеется на "стабильные отношения" с Россией. Во время встречи, как минимум, будет обсуждаться суверенитет и территориальная целостность Украины.

"Он (Байден, - Авт.) намерен придерживаться этого плана, если нам удастся выработать подходящее место и время", - уточнил помощник.

Главный посыл Байдена, который он будет адресовать Путину, касается защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, на которых американский лидер собирается настаивать.

"Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов", - резюмировал Салливан.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин предлагал Байдену встретиться в прямом эфире после того, как тот назвал его "убийцей". Байден отказал, сославшись на занятость.