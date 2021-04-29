США отреагировали на рокировки в "Нафтогазе"

Вашингтон высказал свою позицию по поводу смены руководства НАК "Нафтогаза", а именно назначения на должность главы компании Юрия Витренко вместо Андрея Коболева. В США сделали акцент на соблюдении принципов корпоративного управления.

Подобное мнение Вашингтона высказал в twitter представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам" – объяснил американец.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

Отметим, рокировка в руководстве НАК "Нафтогаза" произошла в среду, 28 апреля. Это вызвало недовольство в самой компании, которая обвинила Кабмин в "надругательстве над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями". В компании объяснили, что за двое суток до снятия Коболева, был уволен Наблюдательный совет. Все это якобы делалось с целью протолкнуть необходимое кадровое решение.

Напомним, Витренко признался, что руководить "Нафтогазом" ему предложили премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.