Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"

В среду, 28 апреля, с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" был уволен Андрей Коболев. Его место занял Юрий Витренко, ранее занимавший пост и.о. министра энергетики.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит и почему, а также - какие могут быть последствия у этой битвы за "Нафтогаз".

"Чаша негативных впечатлений, связанных с Коболевым, оказалась переполнена, — отмечает политический обозреватель, магистр государственного управления Владимир Воля. - И его зарплата, которая выглядит вызывающе, несоразмерно, особенно если сравнивать со средней зарплатой по Украине. Не говоря уж о минимальных зарплатах и пенсиях. И то, что по итогам 2020 года "Нафтогаз" показал колоссальные убытки, тогда как годом ранее демонстрировал серьезную прибыль. И то, что именно с руководством НАК ассоциируются те тарифы, которые мы видим в платежках".

Все эти моменты, по мнению эксперта, и сыграли против Коболева. Плюс то, что пришедшего ему на смену Юрия Витренко так и не удалось сделать полноценным министром энергетики.

"Судя по тому, как упорно Витренко продвигали в министры и как легко сделали сейчас главой "Нафтогаза" – он ценный кадр для нынешней власти. К тому же, подобное назначение ставит точку в соперничестве Коболева и Витренко. Теперь понятно, кто победил. И на кого "ставит" Офис президента. Думаю, что и с полноценным назначением Витренко на должность руководителя "Нафтогаза" не возникнет таких проблем, как при попытке назначить его министром", — отмечает Владимир Воля.

Впрочем, в компании "Нафтогаз", судя по размещенному в соцсетях заявлению, решили пойти против Кабмина, назвав увольнение Коболева и членов набсовета "юридической манипуляцией правительства". Также перечислили заслуги компании и высказали мнение, что правительство действует в интересах "определенных политических сил".

С аргументацией представителей НАК согласен эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква.

"Правительство опять пошло во все тяжкие, — считает он. - Увольнять Коболева должен наблюдательный совет. А тут пошли "обходным путем", и сначала уволили набсовет".

По мнению Дениса Саквы, самый большой риск на сейчас (если игнорировать откат реформы корпоративного управления и потенциальную атаку на газовый рынок) - это то, что МВФ не согласится с таким решением. И это добавит дополнительное трение в отношениях Украины с МВФ, американцами, ЕС.

В среду, 7 апреля, появилась информация, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении с поста и.о. главы Минэнерго. Но 8 апреля Витренко опроверг свой уход, но 28 апреля он все же покинул должность в правительстве.

Новым министром энергетики Украины может стать вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко, о котором "Телеграфу" рассказали эксперты.