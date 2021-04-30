"Без Мендель будет скучно. Je suis Mendel!": реакция соцсетей на отставку пресс-секретаря Зеленского

После того как увольнение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель перестало быть слухом и выяснилось, что сама Мендель еще как минимум дважды порывалась уйти с этого поста, украинцы активно стали обсуждать отставку.

Своим мнением на этот счет они поделились в соцсетях.

"Считаю, что Юля не успела полностью раскрыться на этой должности и не выполнила свою основную миссию - опустить репутацию Зеленского до уровня плинтуса Сызраньского ж/д вокзала. Ей бы еще работать и работать, но видимо в ОПУ что-то начали подозревать..." – написал в Facebook Олег Шарп.

В сети стали шутить и на тему того, что новость об отставке Мендель можно считать новостью, которая сделала день большинства украинцев, мол "Шустер сегодня посвятит этой теме вечер".

Также в сети выразили надежду на то, что "следующим прессером станет зрелый, состоявшийся человек" и стали предлагать кандидатуру на замену Мендель.

"А вообще, Владимир Александрович, место Мендель предложите Ирине Геращенко. Это во всех отношениях полезный Вам союз", - написал в Facebook Александр Дубинский.

А в сети упомянули имена политика Анны Герман, спикера ТКГ Алексея Арестовича и даже Мустафы Найема, недавно уволенного из "Укроборонпрома".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, чем Юлия Мендель займется после работы пресс-секретарем Зеленского.