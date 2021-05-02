Мечта многих пассажиров может сбыться: Кабмин рассмотрит вопрос увольнения топ-менеджмента УЗ

Руководители "Укрзализныци" не пришли на заседание ВСК. По этой причине нардепы требуют уволить топ-менеджеров и Набсовет компании.

Об этом 30 апреля сообщила в Телеграм-канале председатель ВСК по Укрзализныци Юлия Гришина.

30 мая на заседание ВСК не явились министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. председателя правления "УЗ" Иван Юрик. Вместо себя они прислали своих подчиненных.

Со слов Гришиной заместитеть Криклия не знал, что убытки компании прямо противоречат понятию ее развития, о котором он уверял.

Юрик в свою очередь направил своего временно и.о. члена правления компании Ивана Синякова, который не мог ответить на прямые вопросы нардепов, а также, он отказался называть свою зарплату.

Согласно ее сообщению, "ВСК перейдет на жесткий режим", неявка без уважительной причины теперь будет расцениваться как препятствование работе комиссии.

Что решил ВСК:

признали главу и членов правления "УЗ" некомпетентными,

потребовали у властей немедленно уволить главу и членов правления, а также ряд руководителей,

признали работу Набсовета компании неподходящей,

установить зарплаты на уровне фин-показателей компании.

Напомним, что ранее директор по коммерческой работе и логистике "УЗ" рассказал о войне компании с Набсоветом и о том, как проходят реформы в УЗ.