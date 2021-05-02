Мечта многих пассажиров может сбыться: Кабмин рассмотрит вопрос увольнения топ-менеджмента УЗ

Руководители "Укрзализныци" не пришли на заседание ВСК. По этой причине нардепы требуют уволить топ-менеджеров и Набсовет компании.
Об этом 30 апреля сообщила в Телеграм-канале председатель ВСК по Укрзализныци Юлия Гришина.
30 мая на заседание ВСК не явились министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. председателя правления "УЗ" Иван Юрик. Вместо себя они прислали своих подчиненных.
Со слов Гришиной заместитеть Криклия не знал, что убытки компании прямо противоречат понятию ее развития, о котором он уверял.
Юрик в свою очередь направил своего временно и.о. члена правления компании Ивана Синякова, который не мог ответить на прямые вопросы нардепов, а также, он отказался называть свою зарплату.
Согласно ее сообщению, "ВСК перейдет на жесткий режим", неявка без уважительной причины теперь будет расцениваться как препятствование работе комиссии.
Что решил ВСК:
Напомним, что ранее директор по коммерческой работе и логистике "УЗ" рассказал о войне компании с Набсоветом и о том, как проходят реформы в УЗ.