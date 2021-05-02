Мечта многих пассажиров может сбыться: Кабмин рассмотрит вопрос увольнения топ-менеджмента УЗ

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Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф

Руководители "Укрзализныци" не пришли на заседание ВСК. По этой причине нардепы требуют уволить топ-менеджеров и Набсовет компании.

Об этом 30 апреля сообщила в Телеграм-канале председатель ВСК по Укрзализныци Юлия Гришина.

30 мая на заседание ВСК не явились министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. председателя правления "УЗ" Иван Юрик. Вместо себя они прислали своих подчиненных. 

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Со слов Гришиной заместитеть Криклия не знал, что убытки компании прямо противоречат понятию ее развития, о котором он уверял.

Юрик в свою очередь направил своего временно и.о. члена правления компании Ивана Синякова, который не мог ответить на прямые вопросы нардепов, а также, он отказался называть свою зарплату.

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Согласно ее сообщению, "ВСК перейдет на жесткий режим", неявка без уважительной причины теперь будет расцениваться как препятствование работе комиссии. 

Что решил ВСК:

  • признали главу и членов правления "УЗ" некомпетентными,
  • потребовали у властей немедленно уволить главу и членов правления, а также ряд руководителей,
  • признали работу Набсовета компании неподходящей,
  • установить зарплаты на уровне фин-показателей компании.

Напомним, что ранее директор по коммерческой работе и логистике "УЗ" рассказал о войне компании с Набсоветом и о том, как проходят реформы в УЗ.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Укрзализныця, Кабмин.
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